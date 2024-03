Ministro do Comércio da Colômbia enfatiza a importância de priorizar a proteção ambiental nas discussões comerciais

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O ministro do Comércio, Indústria e Turismo da Colômbia, Germán Umaña Mendoza, enfatizou a importância de priorizar a proteção ambiental nas discussões comerciais, destacando a natureza urgente da crise climática. Mendoza pediu o alinhamento das regulamentações do comércio internacional com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e os acordos da COP.

Em uma declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) à margem da 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13), o ministro defendeu o fortalecimento do multilateralismo no comércio global e a abordagem de medidas protecionistas tomadas por alguns países. Ele expressou esperança de adesão às regras multilaterais de comércio e enfatizou o valor da defesa do multilateralismo no comércio.

O colombiano destacou o risco de retrocesso para um sistema fragmentado que poderia prejudicar os acordos existentes e voltar a um cenário anterior a 1945, em que os países agiam de forma independente. Ele enfatizou a necessidade de um mecanismo de solução de controvérsias para resolver conflitos comerciais. Há uma expectativa em relação à próxima reunião ministerial, com a esperança de que todos os países defendam as regras multilaterais de comércio. Ele também salientou o apoio ao multilateralismo e a importância de manter as regulamentações comerciais multilaterais.

O ministro colombiano concluiu ressaltando a importância de se chegar a um acordo sobre agricultura e produtos para evitar ações unilaterais que possam levar a desequilíbrios no mercado.