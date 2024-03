'Deixa o cabelo macio e leve': máscara queridinha está menos de R$ 35

A máscara de hidratação Morte Súbita, da Lola Cosmetics, é uma das mais populares da categoria. Das mais de 54 mil avaliações no site da Amazon, 86% são de cinco estrelas (pontuação máxima).

Para quem curte o produto ou deseja experimentá-lo, uma boa notícia é que ele está com desconto de 52% e custa menos de R$ 35. Agora, por que essa máscara faz tanto sucesso? Veja adiante as principais características do produto e leia avaliações de quem já o experimentou.

Um dos segredos da Morte Súbita é que ela tem em sua composição a manteiga de cacau. Ela é indicada para cabelos secos, danificados e quimicamente tratados.

Segundo a marca, a Morte Súbita oferece uma hidratação profunda que penetra nos fios e traz uma mistura de óleos capilares, além de um mix hidratante com extrato de aloe vera, extrato de chá verde e proteínas.

Assim, consegue repor a umidade, a hidratação, a força, a maciez, a suavidade, o brilho e a resistência, diz a empresa. Seus aminoácidos foram combinados para protegerem a cor dos cabelos e repara danos da superfície da fibra capilar, além de combater o frizz.

A máscara é indicada para a etapa de nutrição do cronograma capilar. Seus ativos - como óleo de coco, proteína hidrolisada, aloe vera e pantenol - servem para fortalecer e manter os cabelos saudáveis e brilhantes.

Ela é ainda é livre de corantes sintéticos, ftalatos, cloreto de sódio, parabenos, óleo mineral.

Para quem é indicada?

Cabelos danificados e quimicamente tratados

A etapa de nutrição do cronograma capilar

Quem busca hidratação profunda

Confira a opinião de quem já testou

Deixa o cabelo supermacio e leve . Mery

Realmente morte súbita, o cabelo fica impecável com esse produto, recuperou totalmente meu cabelo, deixa um aspecto saudável, macio, hidratado e maravilhoso . Anônimo

O creme é bem durinho, com um cheiro suave, que dura. Fiz uma hidratação na touca térmica da primeira vez e já vi resultados como: abaixou o volume, hidratou e trouxe brilho. Heloiza dos Santos

Produto ótimo meu cabelo é ressecado e a máscara auxiliou bastante na hidratação. Utilizo ela após acidificar o cabelo e fica muito bom. Gabriela Oliveira Alves

Amei esse hidratante. Meu cabelo se deu bem com ele, deixa bem brilhoso e sedoso. Até comprei um para minha sobrinha que tem cabelo diferente do meu e ela amou também. Sara Vasconcellos

Nunca vi nada igual. Gente, ele pega o cabelo todo por ser bem denso — não fica um fio de fora. Você passa e ele realmente dá uma morte súbita no cabelo de tanta hidratação. Bia Gonçalves

Principais reclamações

Por outro lado, alguns consumidores que têm cabelo oleoso dizem que a máscara não teve o efeito desejado nos seus fios.

Produto bom, cheiro maravilhoso, cumpre o que promete, porém (...) pode pesar e deixar o fio meio oleoso . Edivania

Não indico para quem tem cabelo liso ou ondulado, pesa muito o cabelo. Eu não gostei. Tive que doar, pois, no meu cabelo, teve efeito rebote. Luciana Paiva

Meu cabelo é liso. Não funcionou. Deixou o cabelo embaçado, pesado, com aspecto de sujo. Minha prima que tem cabelo cacheado adora. Lara Garcia

*Com informações de conteúdo publicado em 21/11/2023.

Quer saber mais sobre produtos de beleza, de casa, eletrônicos e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).