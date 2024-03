Mais de cem pessoas morrem em tumulto durante distribuição de comida em Gaza

Mais de uma centena de pessoas morreram na quinta-feira (29), segundo o Hamas, numa distribuição de ajuda alimentar que se transformou em caos, em Gaza.

Na madrugada de quinta-feira, milhares de pessoas concentraram-se na rua al-Rashid, no oeste de Gaza, a principal cidade do norte do enclave palestino. Segundo testemunhas e os serviços de saúde de Gaza, os soldados israelenses estacionados nas proximidades para proteger o comboio de ajuda abriram fogo contra a multidão que correu para os caminhões - cerca de trinta, conforme o Exército - quando chegaram ao local.

"Quando o comboio (que vinha do sul de Gaza) entrou no norte, milhares de pessoas correram para os caminhões, causando uma debandada na qual dezenas de pessoas ficaram feridas e mortas, algumas delas atropeladas por caminhões", disse um oficial do Exército.

Depois, parte do comboio continuou seu caminho, mas "dezenas" de civis correram novamente em direção aos caminhões, aproximando-se das forças israelenses, que dispararam "tiros de advertência" antes de "abrirem fogo", continuou o mesmo militar.

"Foi um tiroteio limitado (...), não foi uma ocorrência massiva do nosso ponto de vista", acrescentou. O Exército reportou "dezenas de mortos e feridos", empurrados ou pisoteados pela multidão que "cercava os caminhões e saqueava" as cargas, mas não há relatos de tiroteio.

O Ministério da Saúde do Hamas contabilizou, na tarde de quinta-feira, 104 mortos e 760 feridos durante o que descreveu como "carnificina" na Faixa de Gaza, onde o limiar de 30.000 mortes desde o início da guerra, em 7 de outubro, foi ultrapassado.

"Estávamos na rua al-Rashid e de repente tanques nos atacaram. Havia pacotes cheios de ajuda, mas as forças de ocupação continuaram a disparar contra nós, houve tantas vítimas", disse à AFP uma testemunha, que se recusou a revelar sua identidade.

"Eu sou um dos feridos, estava na rua al-Rashid. Estávamos de pé para buscar comida para os nossos filhos (...). Mas pagamos esta ajuda com o nosso sangue", disse outra testemunha.

Os corpos foram transportados em uma carroça puxada por um burro pela estrada que margeia a costa da Faixa de Gaza, segundo um colaborador da AFP no local. Numa declaração conjunta, as facções palestinas denunciaram um "crime hediondo contra civis indefesos".

ONU alerta para fome

Nas últimas semanas, as organizações humanitárias soaram o alarme sobre a situação humanitária em Gaza. A ONU estimou que 2,2 milhões de pessoas, a grande maioria da população, estão em risco de fome, especialmente no norte, onde a destruição, os combates e os roubos tornam a entrega de ajuda humanitária quase impossível.

De acordo com a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA), pouco mais de 2.300 caminhões de ajuda entraram na Faixa de Gaza em fevereiro, uma queda de cerca de 50% em relação a janeiro, e uma média diária de cerca de 82 caminhões por dia.

Segundo a ONU, cerca de 500 caminhões entravam em média diariamente na Faixa de Gaza antes do início da guerra, em 7 de outubro, quando as necessidades da população local eram menores.

Numa entrevista recente à AFP, o chefe do gabinete de coordenação da ajuda humanitária da ONU para os Territórios Palestinos, Andrea De Dominico, descreveu problemas com a entrega de ajuda ao norte de Gaza, onde a situação é de "pura miséria". Quando os comboios chegam, disse ele, "milhares de pessoas bloqueiam os caminhões para descarregá-los, sob o risco de serem baleadas".

Muitos palestinos descreveram ter sido forçados nos últimos dias a comer ração para animais ou abater cavalos e burros para se alimentar.

(Com AFP)