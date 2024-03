Mais de 100 palestinos mortos por tiros de soldados israelenses em distribuição de ajuda em Gaza

Ao menos 104 pessoas morreram nesta quinta-feira atingidas por tiros de soldados israelenses quando uma multidão se reuniu em uma rua da Cidade de Gaza para receber ajuda humanitária, segundo um balanço atualizado divulgado pelo Ministério da Saúde do Hamas.

"O número de mortos no massacre da rua Al Rashid (onde os alimentos eram distribuídos) é de 104 mortos e 760 feridos", afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde do Hamas, Ashraf Al Qudra, em um comunicado, revisando o primeiro balanço de 50 vítimas fatais divulgado por um hospital da região.

