Lula discutirá situação em Gaza com presidente da Colômbia no Caribe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai conversar nesta sexta-feira (1º) com seu colega colombiano, Gustavo Petro, sobre a situação em Gaza, durante uma reunião na ilha caribenha de São Vicente e Granadinas, informou o governo brasileiro nesta quinta.

Ao encontro marcado para as 12h30 locais (13h30 em Brasília), realizado à margem da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), também comparecerão os titulares de Relações Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, e México, Alicia Bárcena, segundo a agenda oficial de Lula divulgada pela Palácio do Planalto.

O presidente brasileiro é um forte crítico da ofensiva do Exército israelense na Faixa de Gaza, que já deixou mais de 30.000 mortos, a maioria civis, desde o início da guerra, segundo o Ministério da Saúde do território palestino governado pelo Hamas.

O conflito explodiu no dia 7 de outubro, quando comandos do Hamás mataram 1.160 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses. Lula classificou esses ataques de "terroristas".

