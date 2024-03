Lucro da Kepler Weber no 4º trimestre cai 16,8% na comparação anual

São Paulo, 29 - A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, obteve lucro líquido de R$ 94 milhões no quarto trimestre de 2023, queda de 16,8% ante os R$ 113 milhões apurados em igual período do ano anterior, informou a companhia nesta quarta-feira, 28, depois do fechamento do mercado. A margem líquida atingiu 18,7%, recuo de 3,8 pontos porcentuais na comparação anual. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 117,2 milhões, 22,5% menos do que um ano antes.A receita líquida da companhia ficou praticamente estável ante o quarto trimestre de 2022, em R$ 502,2 milhões. No quarto trimestre de 2023, o mercado interno representou 94% da receita líquida, e o externo, 6%, em comparação a 91% e 9%, respectivamente, um ano antes.A receita líquida do segmento Fazendas no quarto trimestre de 2023 diminuiu 1,2% em relação a igual período do ano anterior, para R$ 151,2 milhões. No acumulado do ano, a queda foi de 25,8%, para R$ 487 milhões. Em comunicado, a empresa disse que a queda em 2023 refletiu a menor remuneração dos produtores e condições climáticas adversas em regiões agrícolas importantes. "O arrefecimento no preço do aço afetou os preços dos produtos, gerando um menor patamar de faturamento apesar de volumes nivelados com o ano anterior", disse a companhia.A Kepler disse ainda que no quarto trimestre de 2023 foram realizadas vendas relevantes nesse segmento, totalizando R$ 82 milhões, que deverão contribuir para alavancar o desempenho no primeiro semestre de 2024.