Líder separatista catalão será investigado por terrorismo

MADRI, 29 FEV (ANSA) - O Supremo Tribunal da Espanha decidiu por unanimidade abrir uma investigação contra o eurodeputado e líder separatista catalão Carles Puigdemont.

O ex-presidente da Catalunha entrou na mira das autoridades espanholas por ter supostamente cometido crime de "terrorismo" no caso Tsunami Democràtic, relacionado aos violentos protestos do grupo separatista em 2019.

De acordo com o texto divulgado pelo tribunal, existem vários indícios que podem comprovar a participação de Puigdemont e Rubén Wagensberg, deputado no Parlamento catalão, "nos fatos investigados".

"No mesmo dia em que sou acusado de receber de presente um Rolex de 7 mil euros, eles me acusam de terrorismo. Acho que tudo o que resta é que uma conta secreta no Panamá venha à tona", disse Puigdemont.

A consulta popular de 2017, que foi organizada por Puigdemont, culminou em uma declaração unilateral de independência considerada ilegítima pelo governo da Espanha, que destituiu a administração local e assumiu o controle da comunidade autônoma.

Puigdemont passou a viver em autoexílio na Bélgica e chegou a ser preso na Alemanha em 2018, mas evitou a extradição. O ex-presidente catalão é deputado do Parlamento Europeu, mas teve sua imunidade revogada. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.