Leverkusen se mostra otimista sobre permanência do técnico Xabi Alonso

O diretor esportivo do Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, se mostrou otimista nesta quinta-feira (29) sobre a permanência do técnico Xabi Alonso, que levou a equipe à liderança invicta da Bundesliga, faltando onze jogos para o fim.

Em busca do primeiro título do torneio, o Leverkusen chega à reta final do Campeonato Alemão com oito pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique.

Rolfes, que contratou Alonso em 2022, acredita que o espanhol poderá continuar, apesar de vários grandes clubes europeus, incluindo Bayern de Munique e Liverpool, estarem interessados em contratá-lo.

"O mais importante para os treinadores é se sentir confortável e ter a sensação de estar no lugar certo", disse ele ao jornal Frankfurter Rundschau. "E Xabi disse isso em diversas ocasiões", acrescentou.

Invicto em todas as competições, o Leverkusen, que também disputa a Liga Europa e a Copa da Alemanha, bateu no último fim de semana o recorde de jogos sem derrotas de um clube alemão: 33 partidas consecutivas, considerando todos os torneios.

Os jogadores comandados por Xabi Alonso melhoraram assim a sequência do Bayern de Munique de Hansi Flick, que alcançou a marca de 32 jogos seguidos de invencibilidade entre dezembro de 2019 e setembro de 2020. Essa sequência da equipe bávara incluiu títulos da Bundesliga, Copa da Alemanha, Liga dos Campeões e Supercopa da Europa.

Alonso tem contrato com o Leverkusen até 2026.

