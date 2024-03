Investigação da ONU sobre agência palestina espera receber em breve materiais de Israel

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Investigadores da Organização das Nações Unidas esperam receber em breve materiais de Israel relacionados a acusações de que funcionários da agência da ONU para refugiados palestinos (UNRWA) participaram dos ataques do Hamas no dia 7 de outubro, afirmou nesta quinta-feira um porta-voz do organismo.

As acusações se tornaram públicas há cinco semanas, quando a agência anunciou que demitiu alguns funcionários depois de Israel comunicar as informações verbalmente à entidade. O Estado judaico acusou 12 membros do órgão de participação nos ataques, dos quais nove foram demitidos, disse a ONU.

A investigação do Escritório para Serviços Internos de Supervisão (OIOS) do órgão é independente e foi lançada depois que os Estados Unidos -- maior doador da entidade de apoio aos refugiados -- e outras nações interromperam a ajuda ao órgão.

O OIOS informou na quarta-feira o secretário-geral da ONU, António Guterres, sobre como andam as investigações, de acordo com o porta-voz da entidade, Stephane Dujarric. Ele não disse quando o inquérito será concluído.

“A investigação continua ocorrendo. O OIOS seguirá buscando e corroborando informações adicionais, e comparando com os dados obtidos com materiais em posse das autoridades israelenses, que o OIOS espera receber em breve”, afirmou.

A UNRWA emprega cerca de 13 mil pessoas na Faixa de Gaza. Ela é responsável por administrar escolas, clínicas de saúde básica e outros serviços sociais, além da distribuição da ajuda humanitária. Guterres afirmou que cerca de 3.000 funcionários ainda trabalham para entregar suprimentos à população.

