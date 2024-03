iFood apresenta instabilidade e atrasa pagamentos a entregadores

O iFood apresentou instabilidade nesta quinta-feira (29) e atrasou o repasse do pagamento aos entregadores e parceiros do aplicativo.

O que aconteceu

Nas redes sociais, entregadores reclamaram que não receberam pagamentos pelas entregas. Alguns deles disseram que o dinheiro era para ter entrado na conta deles ontem. "Quase 12h e nada do pagamento dos entregadores que devia ter caído ontem", afirmou um dos entregadores no X (antigo Twitter).

Em nota, o iFood disse que o problema técnico ocorreu no processamento dos pagamentos. "Nós, do iFood, lamentamos pelos transtornos causados por causa dos atrasos nos repasses e pedimos desculpas por essa situação", disse.

O aplicativo afirma que as transferências dos repasses foram solucionadas. "Após esforços conjuntos com nossa instituição bancária, conseguimos normalizar as operações de pagamento e todos os repasses já foram realizados", acrescenta o comunicado do iFood.

O que os entregadores disseram

Quase 12h e nada do pagamento dos entregadores q devia ter caido ontem -- Cremosinaldo dos Santos (@umbarradez) February 29, 2024

@iFood qual foi da parada que esse pagamento n caiu ate agora irmão? Tenho conta pra pagar meu parceiro. -- 2T (@Luuan_005) February 29, 2024

E aí @iFood , qual é o motivo do atraso de pagamento aos entregadores?

O extra do meu namorido tá fazendo falta! Bora agilizar isso aí! Dia do rancho tá chegando -- Dona chica (@fran_righez) February 29, 2024

Eai @iFood já dormi e acordei e meu pagamento não caiu, preciso do meu DINHEIRO -- MAURICIO (@CruzMrzinho) February 29, 2024

Cadê meu pagamento ifood dgc, tô trabalhando de graça pra vocês não -- 777 (@motoka777) February 29, 2024

Cadê o pagamento da tropa, geral agoniado. -- Rn (@Rnrelikiafmi) February 29, 2024

@iFood

Ok a propaganda na TV é tudo...

Mas cadê o pagamento para os entregadores que MOVIMENTAM suas vendas???? -- @ ???? (@masosas) February 29, 2024

@iFood cadê meu pagamento? Vai pagar com multa o atraso ? Diz se @bbb fico sem dinheiro claro que não foi descontado da gente quem paga mesmo pro Ifood vive é o motoboy se não era apenas um aplicativo pic.twitter.com/RrafS2cp1a -- Romeu Kairoff (@r_kairoff) February 29, 2024