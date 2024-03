Haddad testa negativo para covid e volta a agenda presencial no G20

Do UOL, em São Paulo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, testou negativo para covid-19 e vai retomar a agenda presencial do G20.

O que aconteceu

Ministro se sentiu indisposto e estava isolado desde a última sexta-feira (23). Na segunda-feira de manhã (26), um teste confirmou o diagnóstico de covid.

Cúpula financeira do G20 acontece entre ontem e hoje em São Paulo. O encontro reúne ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais das maiores economias do mundo.

Haddad discursou remotamente ontem, na abertura do evento. Em sua fala, ele disse que a iniciativa da presidência brasileira do grupo é concentrar esforços no combate à desigualdade e à pobreza.

Ele também fez reuniões virtuais com a diretora-gerente e o diretor-executivo do FMI no Brasil, Kristalina Georgieva e Afonso Bevilaqua, respectivamente.

*Com informações da Reuters