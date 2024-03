Gênova e Santos firmam pacto de amizade nesta sexta

GENOVA, 29 FEV (ANSA) - Será assinado nesta sexta-feira (30) o Pacto de Amizade e Colaboração entre Gênova, na Itália, e Santos, no litoral paulista, que abriga o principal porto do Brasil e da América do Sul.

Uma carta de intenções já havia sido assinada em outubro de 2023 pelo prefeito genovês Marco Bucci e pelo paulistano Rogério Santos, durante uma visita de uma delegação brasileira à Itália.

No documento, as duas cidades se comprometeram pela conservação da memória da imigração italiana ao Brasil, que completa 150 anos em 2024, também é marcado pela Itália como o ano internacional do turismo das raízes.

Os festejos começaram oficialmente no último dia 21, Dia Nacional do Imigrante Italiano, data escolhida por ser o aniversário do desembarque, em 1874, em Vitória, do navio Sofia, com cerca de 380 italianos.

O pacto de amizade e colaboração será assinado durante uma cerimônia na sede da Società Italiana di Santos, e vai selar um esforço recíproco na promoção de trocas culturais e de colaboração em setores comuns e estratégicos como o portuário, turismo, esporte, educação e arte, além de boas práticas administrativas e no conceito de cidades inteligentes.

Marco Bucci participará por videoconferência desde Gênova, e o vice-prefeito Pietro Piciocchi assinará o documento pessoalmente.

A delegação italiana também se reunirá com stakeholders e associações da comunidade brasileira. (ANSA).

