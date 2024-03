Frango/Ocepar: fim da tarifa antidumping na China deve ampliar exportações do PR

São Paulo, 29/02 - O fim da tarifa antidumping aplicada pela China na importação de carne de frango brasileira vai beneficiar as cooperativas paranaenses, disse em nota a Organização das Cooperativas do Paraná (Ocepar). Segundo a instituição, as cooperativas do Estado vinham pagando entre 17,8% e 34,2% de imposto quando exportavam carne de frango para o gigante asiático. O fim da medida antidumping anunciado comunicado pela China ao governo brasileiro nesta terça-feira (27) e em vigor desde 17 de fevereiro pode, inclusive, "representar um aumento nas exportações do setor para o mercado chinês", diz a Ocepar na nota. A Ocepar informa ainda, na nota, que a produção e exportação de carne de frango estão entre as principais atividades do setor cooperativista do Paraná. De acordo com dados do Ipardes, da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), da Secretaria da Agricultura do Paraná, do Sindivavipar e da Ocepar, em 2023, o Estado exportou 2,08 milhões de toneladas de carne de frango. Deste total, 1,27 milhão de toneladas foram exportadas pelas cooperativas, o que representa 61% do total, e cerca de 18% desse volume teve como destino a China.