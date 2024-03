EUA qualifica como 'irresponsável' advertência de Putin sobre guerra nuclear

Os Estados Unidos qualificaram como "irresponsável", nesta quinta-feira (29), a advertência do presidente russo, Vladimir Putin, sobre um risco de guerra nuclear, mas disseram não haver indícios de perigo.

"Não é a primeira vez que vemos uma retórica irresponsável por parte de Vladimir Putin. Não é a maneira de falar de um líder de um Estado com armas nucleares", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.

"No passado temos nos comunicado de forma privada e direta com a Rússia sobre as consequências do uso de uma arma nuclear", afirmou.

Mas acrescentou: "Não temos nenhum sinal de que a Rússia esteja se preparando para utilizar uma arma nuclear".

Putin advertiu o Ocidente para as "consequências trágicas" se algum país enviar soldados a Kiev, depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, mencionou esta possibilidade esta semana.

"Tudo o que eles inventam neste momento, além de assustar o mundo, é uma ameaça de um conflito no qual se usam armas nucleares, o que significa a destruição da civilização", avaliou.

