Etihad Airways anuncia dois novos destinos e voos adicionais

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) - A Etihad Airways, a companhia aérea nacional dos Emirados Árabes Unidos, está expandindo sua programação de verão no Hemisfério Norte com voos para dois novos destinos: Antalya, na Turquia (três voos semanais a partir de 15 de junho) e Jaipur, na Índia (quatro voos semanais a partir de 16 de junho).

"À medida que avançamos, nossa programação de verão aprimorada marca um passo importante em nossa estratégia de crescimento, oferecendo aos nossos passageiros flexibilidade e opções adicionais", disse Arik De, diretor de receita e comercial da Etihad Airways. O objetivo, segundo ele, é oferecer aos passageiros opções de viagem incomparáveis e oportunidades para explorar Abu Dhabi, tanto como um destino principal quanto como uma porta de entrada para o mundo.

"Com a expansão de nossas frequências de voo e a ampliação de nossa rede, estamos elevando os vínculos globais de Abu Dhabi e dando as boas-vindas a mais viajantes para que mergulhem na rica história e na cultura dinâmica de nosso emirado. Isso inclui a experiência excepcional que os aguarda no Aeroporto Internacional Zayed - Terminal A, nossa nova casa, que redefine os padrões de conforto de viagem e excelência de serviço", acrescentou.

Antalya mistura história, beleza natural e charme moderno. Já Jaipur, conhecida como a vibrante "Cidade Rosa" da Índia, é rica em patrimônio cultural com palácios como o Hawa Mahal e o City Palace

Mais voos

A Etihad Airways anunciou o aumento da programação de verão, oferecendo aos passageiros maior conectividade e opções de viagem mais amplas. Isso inclui o aumento das frequências para destinos importantes como Thiruvananthapuram (10 voos semanais), Amã (14 voos semanais), Cairo (24 voos semanais), Karachi (17 voos semanais) e Colombo (20 voos semanais). Com os novos voos para Antalya, na Turquia (3 voos semanais) e Jaipur, na Índia (4 voos semanais), a companhia áerea eleva sua rede total para 75 destinos e gateways indianos para 11.