Emirados Árabes Unidos e Egito iniciam a operação para lançar ajuda humanitária por via aérea no norte de Gaza

GAZA, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Comando de Operações Conjuntas do Ministério da Defesa anunciou o lançamento da operação "Pássaros da Bondade" para o lançamento aéreo de ajuda humanitária e de socorro pela Força Aérea dos Emirados Árabes Unidos e pela Força Aérea Egípcia no norte da Faixa de Gaza. A operação tem como objetivo amenizar o sofrimento do povo palestino devido à guerra. A operação faz parte da operação humanitária "Gallant Knight 3", que foi lançada em novembro de 2023, com base nas diretrizes do presidente emirático, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A iniciativa, que durará várias semanas, incorpora o nível de coordenação entre os Emirados e o Egito para apoiar o povo de Gaza. Ela também se enquadra na estrutura da solidariedade árabe e humanitária para ajudar o povo palestino, tendo em vista as circunstâncias críticas enfrentadas por seus filhos na Faixa de Gaza.

Equipes conjuntas dos dois países já realizaram uma entrega usando três aeronaves que transportaram cerca de 36 toneladas de alimentos e ajuda médica. A ajuda foi lançada nas áreas de Jabalia e Beit Lahia usando caixas especiais equipadas com tecnologia GPS para garantir que chegasse aos locais designados nos horários apropriados.

O sistema de GPS utilizado na operação é uma tecnologia de ponta usada no lançamento aéreo de ajuda, permitindo a identificação precisa e fácil dos locais-alvo e garantindo que a ajuda chegue aos que mais precisam. Ele é considerado uma das ferramentas mais recentes usadas no trabalho humanitário e de assistência durante emergências.

Espera-se que a operação acelere a entrega de ajuda urgente aos necessitados no norte de Gaza, com o objetivo de aliviar seu sofrimento e fornecer apoio neste momento. A população do norte de Gaza manfiestou gratidão pelo gesto humanitário, que reflete a determinação dos Emirados Árabes Unidos e da República Árabe do Egito em fornecer todas as formas de apoio humanitário ao povo palestino e superar os desafios para aliviar seu sofrimento.