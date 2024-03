Emirados Árabes Unidos contribui com cerca de US$ 270 mil para apoiar a participação dos países menos desenvolvidos na MC13

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos contribuíram com AED 1 milhão para ajudar autoridades governamentais de países menos desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês) a participarem da 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13), que está sendo realizada de 26 a 29 de fevereiro em Abu Dhabi.

A contribuição, que ajudou a cobrir as despesas de viagem, como passagens aéreas e acomodação para funcionários do governo, foi enviada ao Fundo Fiduciário dos PMDs, que é criado para cada Conferência Ministerial. Vários membros da OMC contribuem para esse fundo.

A diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, disse: "Um dos motivos pelos quais as negociações comerciais multilaterais são tão valiosas é que elas trazem as vozes de todos os países para a mesa. Agradeço aos Emirados Árabes Unidos por ajudar a garantir que os governos dos países menos desenvolvidos possam participar efetivamente da MC13. Isso contribuirá para tornar as discussões mais inclusivas, um pré-requisito para a obtenção de resultados que melhorem a vida das pessoas em todo o mundo."

O Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior e presidente da MC13, lembrou que capacitar os países menos desenvolvidos para que participem plenamente da OMC e do comércio global é um investimento para um mundo mais inclusivo, equitativo e próspero para todos. "Temos a responsabilidade de fornecer o apoio e a assistência necessários para garantir que todas as nações tenham voz e oportunidade para moldar o futuro do comércio global. Para realizar uma Conferência Ministerial na qual todos os membros da OMC possam ser ouvidos, cabe à comunidade comercial global se unir para facilitar a participação de todos os membros da OMC em Abu Dhabi nesta semana", concluiu.