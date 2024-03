Economia da França registra leve crescimento no 4º trimestre de 2023

PARIS (Reuters) - A economia da França cresceu ligeiramente no último trimestre de 2023, segundo dados finais revisados do instituto de estatísticas do país nesta quinta-feira, ajudada pelo crescimento mais rápido do consumo de serviços e do comércio exterior.

A segunda maior economia da zona do euro cresceu 0,1% nos últimos três meses do ano passado, disse o INSEE em seu relatório trimestral do PIB, revisando a leitura preliminar de estagnação publicada no mês passado.

O crescimento ocorre após um terceiro trimestre estável.

O comércio exterior foi um fator positivo no último trimestre do ano, contribuindo com 0,9 ponto percentual, disse o INSEE, enquanto a demanda interna francesa e os estoques contribuíram negativamente, subtraindo 0,1 e 0,7 ponto percentual respectivamente.

O poder de compra aumentou 0,6% no quarto trimestre, depois de cair por três trimestres consecutivos, enquanto o índice de poupança ficou em 17,9%, acima dos 17,3% do trimestre anterior.

O crescimento econômico do país para o ano foi confirmado em 0,9%, abaixo dos 2,5% em 2022.

A Comissão Europeia espera que o PIB da França cresça também 0,9% em 2024, enquanto o crescimento nos 20 países que compartilham o euro combinado deve chegar a 0,8%.

A própria França reduziu no início deste mês sua previsão de crescimento do PIB em 2024 de 1,4% para 1%, devido ao impacto das guerras na Ucrânia e em Gaza e à desaceleração dos principais parceiros comerciais, Alemanha e China.

