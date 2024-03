Diretor italiano Paolo Taviani morre aos 92 anos

ROMA, 29 FEV (ANSA) - O diretor italiano Paolo Taviani, conhecido por ter produzido vários filmes de sucesso ao lado do irmão, Vittorio, morreu nesta quinta-feira (29), aos 92 anos.

O roteirista estava internado em um clínica de Roma em virtude de uma grave doença. Taviani faleceu seis anos depois de seu irmão e colaborador de longa data.

Em um comunicado divulgado pela família, o cineasta faleceu nos braços de sua esposa, Lina Nerli, e de seus filhos, Ermanno e Valentina.

No Festival de Cinema de Cannes, os irmãos Taviani ganharam a Palma de Ouro pelo clássico cult "Padre Padrone" em 1977 e o Grande Prêmio do Júri em 1982 por "La notte di San Lorenzo".

Em 2012, a dupla também faturou o Urso de Ouro no Festival Internacional de Cinema de Berlim com "César Deve Morrer".

"A Toscana lamenta o falecimento do grande diretor Paolo Taviani, filho da nossa querida cidade de San Miniato e sempre ligado com paixão e talento da região. Ele deixará um vazio não só no mundo do cinema, mas no coração de todos nós. Sua arte e seu espírito continuarão a nos guiar, como um farol de criatividade e paixão", escreveu Eugenio Giani, governador da Toscana. (ANSA).

