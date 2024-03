Esqueça as flores: 10 sugestões de sex toys para celebrar o Dia da Mulher

O Dia Internacional da Mulher será celebrado na próxima semana. Que tal inovar no presente e fugir das tradicionais flores e chocolates? Uma dica criativa é investir em sex toys.

O Guia de Compras UOL preparou uma lista especial com 10 modelos de brinquedos sexuais, que variam de vibradores a sugadores de clitóris, para deixar o dia (e as semanas) mais prazeroso. Confira a seleção abaixo:

Controlado por botão, tem 10 modos vibratórios.

Feito de silicone macio.

Carregamento via USB.

Tecnologia de ondas de pressão simula sucção e sensação de sexo oral.

Tem 11 níveis de estimulação.

Silencioso, de acordo com o fabricante.

Para massagear e estimular o clitóris, seios e aliviar a tensão.

Com 10 modos de vibração controlados por botões.

Pode ser usado dos dois lados.

Carregamento via USB.

Em formato bullet, é compacto e cabe na bolsa.

Para explorar diversas áreas do corpo durante as preliminares;

Funciona com 1 bateria AA.

Com dois motores, oferece até 30 níveis de vibração.

Feito de silicone, é à prova d'água.

Funciona com duas pilhas AAA.

Tem 12 funções de vibração.

Controlado por app no celular.

À prova d'água.

Para quem gosta de dupla penetração.

Com 9 frequências de vibrações.

Feito de silicone, é fácil de limpar.

9 modos de vibração, de movimentos suaves a mais fortes.

Silencioso, de acordo com o fabricante.

Feito de silicone seguro para o corpo.

Projetado para casais, estimula por meio de sucção e vibração.

11 modos de vibração.

10 níveis de intensidade.

Vibrador e sugador, que simula o sexo oral.

Com 11 níveis de intensidade e 10 padrões de vibração.

Pode ser controlado por app (compatível com Android e iOS).

