'Pressão da água é incrível': este chuveiro promete dar um 'up' no banho

Na hora de tomar banho nada é pior do que ter um chuveiro que não funciona direito, esquenta demais ou é fraco. Afinal, é o item mais importante para deixar este momento mais confortável.

O Guia de Compras UOL encontrou um chuveiro que promete deixar seu banho bem melhor. Esse modelo, da marca AquaDance, possui duas duchas com saída de água, que podem ser usadas em conjunto ou separadamente —além da mangueira adicional. Confira o que mais ele tem de bom e o que diz quem já comprou.

O que esse chuveiro tem de bom?

O modelo promete alta pressão de água nas duas duchas.

Instalação simples, com poucas peças.

6 modos diferentes de saída e pressão da água.

Design cromado.

O que diz quem comprou?

Só na Amazon, parceira do UOL, esse chuveiro tem mais de 7,4 mil avaliações, com nota média de 4,5 (de um máximo de 5). Confira a seguir algumas as opiniões de quem comprou:

Ótima qualidade com várias opções de jato para o banho. Usuário Amazon

Excelente produto, fácil de instalar, a pressão da água é incrível e é muito prático. Jessica Solis

Acabei de instalar e adoramos! A instalação levou apenas alguns minutos. Parece ótimo e funciona muito bem. Alex

Excelente produto e fácil de instalar. Annel

Principais reclamações

A principal reclamação é sobre a falta de uma peça. Na entrega do equipamento não vem junto um braço que acopla na ducha para que ela funcione na parte de cima, ao lado do chuveiro principal.

Veio sem o cano para acoplar a ducha. Na foto mostra o produto completo. Flávia Gasparini Parra

É um chuveiro AquaDance premium de alta pressão de 17,78 cm. Veio o chuveiro, a ducha, o cabo, um conector e falta a parte de colocar na parede. Anderson Campos de Lima

