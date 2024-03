Caoa e Hyundai anunciam mudanças na parceria no Brasil: veja como fica

A Caoa e a Hyundai anunciaram mudanças na sua parceria no Brasil. O novo modelo de negócios permite que a marca Hyundai cresça no Brasil, dizem executivos. Além disso, encerra desentendimentos entre as duas empresas, que foram levados até para a Justiça. A Hyundai é a quinta maior montadora do Brasil, com um dos carros mais vendidos por aqui, o HB20. Já a Caoa é a maior distribuidora de carros do país.

Como fica a operação agora

A Caoa cede os direitos de importação e distribuição para a operação da Hyundai no Brasil, chamada de Hyundai Motor Brasil (HMB). Em contrapartida, irá ganhar uma participação financeira nas vendas. Com isso, a HMB fica responsável por todas as vendas no Brasil.

A fábrica da Caoa em Anápolis (GO) será usada para fazer novos veículos, além de peças. A montadora, que passou a ter um segundo turno na fábrica há pouco tempo, estuda abrir um terceiro turno. O número de funcionários deve passar dos atuais 3.200 para mais de 4.000.

As empresas se preparam para produzir veículos híbridos e aumentar a eletrificação da marca no país.

A fábrica será essencial para o crescimento da montadora sul-coreana no Brasil. A Hyundai também tem uma fábrica em Piracicaba (SP). Lá, produz os veículos das linhas HB20 e Creta. Mas a fábrica já está operando em sua capacidade máxima, sem espaço para crescer.

A rede de concessionárias será unificada. Até então, a rede operada pela Hyundai no Brasil só vendia os veículos produzidos em Piracicaba, enquanto a rede Caoa vendia os modelos restantes. Agora, todas as concessionárias poderão vender todos os carros. "A gente tinha, por exemplo, duas concessionárias a menos de um quilômetro. Gasta duas vezes mais energia, água, entre outros", diz Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho, presidente e filho do fundador do grupo Caoa. De todas as 250 lojas no Brasil, 46 são da Caoa, que continuará a ter a maior participação no volume de vendas

As duas companhias também terão parcerias com fornecedores de peças. Isso ajuda a desenvolver mais fornecedores brasileiros, além de diminuir o custo.

As empresas esperam que esse novo modelo traga ganhos de até R$ 1 bilhão. Essa sinergia será tanto na rede de concessionárias quanto nas fábricas.

Mas isso não significa necessariamente que o carro da marca Hyundai ficará mais barato. "A redução no preço do carro não depende só da montadora. Tem uma fatia muito grande de impostos, por exemplo", diz Airton Cousseau, CEO da Hyundai para as Américas Central e do Sul.

Parceria entre Caoa e Hyundai tem 25 anos

A Caoa se tornou a importadora exclusiva da Hyundai em 1999. Quem liderou essa operação foi Carlos Alberto de Oliveira Andrade, fundador do Grupo Caoa, e que morreu em 2021.

Em 2007, a Caoa construiu uma fábrica em Anápolis (GO). Ela passou a produzir veículos que até então eram importados, como Tucson e i30, além de caminhões.

A Hyundai também investiu em uma fábrica no Brasil, em 2012. Foi aí que a operação da marca se dividiu no país, com produção e redes de concessionárias separadas.

Em 2018, a Hyundai quis romper o acordo, mas a Caoa entrou na Justiça. Três anos depois, um tribunal na Alemanha manteve a permissão da Caoa de importar os carros Hyundai com exclusividade. "Mas nenhuma das duas partes ganhou", diz Carlos Alberto.

Reconciliação

Hyundai e Caoa voltaram a se aproximar mais em 2023. Foi quando Airton Cousseau se tornou CEO da Hyundai para as Américas Central e do Sul. "Ele entendia o problema que a Hyundai passava no Brasil", diz Carlos Alberto.

O anúncio da nova parceria foi anunciado à imprensa na casa de Carlos Alberto, no Jardim Europa, em São Paulo. Para ele, fazer o anúncio em casa tem um toque nostalgia: era ali que o seu pai conversava com clientes e parceiros comerciais.

Ideia é trazer mais modelos ao Brasil. "A parceria traz a possibilidade de trazer novos modelos ao Brasil", diz Cousseau. Os novos carros devem ser anunciados na semana que vem.

O que mais faz a Caoa

Além do negócio com a Hyundai, a Caoa também tem outras parcerias no setor de automóveis. É importadora da Subaru e tem revendedoras Ford.

Também produz e vende veículos Caoa Chery, em parceria com a montadora chinesa. Os carros também são fabricados na fábrica de Anápolis. A Caoa tem ainda uma fábrica em Jacareí (SP), hoje desativada.

Atua com seguros de carros. Vende ainda consórcios, tanto automotivos quanto imobiliários.

A família tem negócios imobiliários. Alguns dos seus imóveis são alugados por grandes empresas, como Pão de Açúcar e Cobasi.