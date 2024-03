Bundesbank abriga pequenos montantes de ativos russos, diz presidente do BC alemão

SÃO PAULO (Reuters) - O banco central da Alemanha abriga apenas um montante insignificante de ativos russos, disse seu presidente, Joachim Nagel, nesta quinta-feira, enquanto as potências ocidentais discutiam como lidar com ativos congelados após a invasão da Ucrânia.

O Bundesbank tem sido tradicionalmente usado por outros bancos centrais para depositar suas reservas em euros -- e, antes disso, em marcos alemães -- devido à alta qualidade de crédito da Alemanha.

Mas Nagel disse que sua instituição só armazenou "pequenos montantes" de ativos russos.

"Estamos falando de uma quantia baixa de dois dígitos de milhões", afirmou ele.

Isso os tornaria insignificantes em comparação com as reservas denominadas em euros do banco central russo, que totalizavam 207 bilhões de dólares pouco antes do início da guerra, e com a base de depósitos do próprio Bundesbank, que ultrapassa 1 trilhão de euros.

Nagel falou na reunião do G20 em São Paulo, onde ministros das Finanças debatiam se os ativos congelados poderiam financiar a reconstrução da Ucrânia.

(Por Christian Kraemer e Francesco Canepa)