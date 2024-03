Brasil: Emirados Árabes Unidos participa da reunião dos ministros das Finanças e dos governadores dos Bancos Centrais do G20

SÃO PAULO, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério das Finanças e pelo Banco Central, participaram da primeira reunião de ministros das Finanças e governadores de Bancos Centrais (FMCBG) do G20 sob a presidência do Brasil, realizada nos dias 28 e 29 de fevereiro em São Paulo.

A delegação dos EAU, chefiada por Mohamed Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, incluiu Ebrahim Al Zaabi, governador-assistente de Política Monetária e Estabilidade Financeira do Banco Central dos EAU; Ali Abdullah Sharafi, subsecretário-assistente do Setor de Relações Financeiras Internacionais do Ministério das Finanças; e Thuraiya Hamid Alhashmi, diretora do Departamento de Relações Financeiras Internacionais e Organizações do Ministério das Finanças.

Ao comentar sobre a reunião, Mohamed Hadi Al Hussaini destacou a importância da participação dos Emirados Árabes Unidos nas atividades do G20, já que as reuniões deste ano foram convocadas sob o lema "Construindo um mundo justo e um planeta sustentável". O foco será nas prioridades estabelecidas pela presidência brasileira - a redução da fome, da pobreza e da desigualdade em todo o mundo, bem como um modelo de governança mais equitativo e um desenvolvimento socioambiental que inclua uma transição ecológica justa e inclusiva.

Paralelamente à reunião do G20 FMCBG, Al Hussaini realizou várias reuniões bilaterais com Enoch Godongwana, ministro das Finanças da República da África do Sul; Christian Lindner, ministro das Finanças da República Federal da Alemanha; e Sergio Díaz-Granados, presidente-executivo do Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, para explorar áreas de cooperação mútua.

Mohamed Al Hussaini transmitiu a disposição do Ministério das Finanças dos EAU de compartilhar sua experiência em financiamento climático e esforços e iniciativas de desenvolvimento sustentável com a República Federativa do Brasil, que sediará a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2025 (COP30). Destacou também o interesse dos Emirados Árabes Unidos em fortalecer as parcerias internacionais, bem como a cooperação econômica e financeira, de acordo com os objetivos do Plano Estratégico do Ministério das Finanças 2023-2026 e a visão "We the UAE 2031".

Além disso, Al Hussaini observou os esforços dos Emirados Árabes Unidos para enfrentar o impacto econômico da mudança climática, manter a flexibilidade das cadeias de suprimentos globais, melhorar as instituições financeiras internacionais, mitigar as vulnerabilidades da dívida global e a mobilização efetiva de recursos públicos e privados para uma economia global que apoie o desenvolvimento da infraestrutura digital e que trabalhe para desenvolver uma política fiscal que promova a inclusão financeira.

Além disso, o emirático destacou a importância de continuar investindo para acelerar o desenvolvimento e o crescimento e prever as tendências do comércio global, desenvolvendo soluções para desafios econômicos e de desenvolvimento críticos, como transparência fiscal e Moedas Digitais do Banco Central (CBDCs).

Durante a reunião dos ministros e governadores, Mohamed Al Hussaini ressaltou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a promoção da inclusão financeira para reduzir as desigualdades, especialmente por meio do lançamento do Programa de Transformação da Infraestrutura Financeira em 2023, com base na liderança regional dos Emirados Árabes Unidos e na participação de longa data na Parceria Global para Inclusão Financeira (GPFI).

Al Hussaini observou ainda os desafios relacionados às perspectivas de crescimento de médio prazo, incluindo um crescimento econômico mundial mais lento e uma desaceleração no comércio global, o que é particularmente desafiador para as economias em desenvolvimento. Isso motiva os Emirados Árabes Unidos a priorizar a cooperação multilateral, já que o país sedia a 13ª Conferência Ministerial da OMC, que tem como objetivo reformular o futuro do comércio global.

O ministro dos Emirados reiterou o compromisso do país em apoiar o trabalho da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em relação à tributação, por meio da implementação de um regime de imposto corporativo em 2023 e da emissão de uma legislação que apoie a implementação doméstica do imposto mínimo global por meio da solução do Pilar 2 da OCDE. Enfatizou também o importante papel que os instrumentos inovadores podem desempenhar para ampliar o financiamento para o desenvolvimento, incluindo mecanismos como títulos verdes e sukuk. Al Hussaini apresentou os esforços dos Emirados Árabes Unidos para apoiar a resiliência climática em países vulneráveis e avançar nos esforços de financiamento sustentável, prometendo US$ 200 milhões para o Resilience Sustainability Trust em dezembro de 2023.

A reunião do G20 discutiu o progresso das prioridades do grupo definidas pela Presidência brasileira para o ano de 2024 e chegou a um acordo sobre o caminho a seguir. Os membros discutiram vários tópicos importantes, incluindo o papel das políticas econômicas no combate às desigualdades, perspectivas globais sobre crescimento, empregos, inflação e estabilidade financeira, tributação internacional, dívida global e financiamento para o desenvolvimento sustentável. Eles também exploraram as tendências e os riscos globais significativos que afetam a igualdade de renda global, medidas fiscais eficazes para reduzir as desigualdades e formas de promover mais cooperação internacional para medir e mitigar a desigualdade.

Além disso, os membros trocaram opiniões sobre a perspectiva econômica global, o impacto social das perspectivas de crescimento reduzido e as oportunidades e os riscos decorrentes da rápida adoção da inteligência artificial, especialmente seu impacto sobre o emprego, o crescimento e a inflação. Eles analisaram possíveis novas iniciativas para a cooperação tributária internacional e a melhor forma de abordar a desigualdade por meio da tributação. Os membros ainda discutiram o futuro do setor financeiro, a inovação digital no setor financeiro e os pagamentos internacionais, além de trocarem opiniões sobre o financiamento do desenvolvimento e as vulnerabilidades da dívida pública, como direcionar os fluxos de financiamento para as metas de desenvolvimento e os instrumentos inovadores que podem ser empregados para ampliar os recursos de financiamento do desenvolvimento.

A reunião é a quinta participação dos Emirados Árabes Unidos desde a criação do Grupo. Os EAU participaram de eventos e cúpulas anteriores do G20 como país convidado na Índia em 2023, na Indonésia em 2022, na Arábia Saudita em 2020 e na França em 2011.