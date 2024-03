Bostic, do Fed: dados de inflação de hoje mostram que trajetória descendente será instável

(Reuters) - Os dados mais recentes do índice de preços de despesas de consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) mostram que o caminho para que a inflação nos Estados Unidos retorne à meta de 2% do Federal Reserve será irregular, disse o presidente do Federal Reserve Bank de Atlanta, Raphael Bostic, nesta quinta-feira.

"Prevejo que as coisas sejam instáveis. De mês a mês, haverá eventos que impulsionarão os componentes dessas medidas de inflação e poderão fazer com que ela suba um pouco mais, desça um pouco mais", afirmou Bostic durante entrevista em uma conferência bancária em Atlanta, Geórgia, ao enfatizar que a tendência mais longa é mais importante.

Bostic também repetiu sua opinião de que vê o banco central dos Estados Unidos começando a cortar as taxas "no verão" (do hemisfério norte), se a economia evoluir como ele espera.

(Reportagem de Lindsay Dunsmuir)