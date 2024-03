BlackRock lança BDR de ETF de bitcoin na B3

SÃO PAULO (Reuters) - A BlackRock informou nesta quinta-feira que seu BDR de fundo de investimento em índice (ETF) iShares Bitcoin Trust, que busca acompanhar o desempenho do preço do bitcoin e carrega uma taxa de administração de 0,25%, começará a ser negociado na B3 a partir de sexta-feira.

O IBIT39, como é chamado, está sendo lançado com um desconto, a 0,12% de taxa de administração, para o primeiro ano -- ou até que sejam atingidos os primeiros 5 bilhões de dólares sob gestão no mundo.

A BlackRock possui cerca de 43 milhões de investidores que detêm ETFs iShares globalmente usando várias fontes, conforme comunicado da gestora à imprensa.

"O crescente interesse no mercado cripto por investidores de todo o mundo despertou a busca por opções também no mercado de capitais brasileiro", disse o superintendente de produtos de juros e moedas da B3, Felipe Gonçalves, no comunicado.

"Estamos comprometidos em oferecer produtos que atendam a essa demanda, mantendo a segurança de operar na B3."

Nesta quinta-feira, o bitcoin caminhava para registrar o maior ganho mensal em três anos, impulsionado pelo fluxo de dinheiro para fundos negociados em bolsa.

A maior criptomoeda em valor de mercado do mundo operava em alta de 3,13% às 13h34 (horário de Brasília), cotada a 62.458 dólares. Mais cedo, o bitcoin registrou 63.933 dólares, maior valor desde o final de 2021.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)