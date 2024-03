Bilenky: Operação da PF serve de resposta a pedido de anistia de Bolsonaro

A prisão de três empresários suspeitos de financiar os atos golpistas de 8/1 vem como uma resposta da Polícia Federal ao pedido de "passar uma borracha no passado" feito por Jair Bolsonaro, disse a colunista Thais Bilenky no UOL News desta quinta (29).

Não havia apenas gente financiando, mas também lucrando. Os investigadores certamente sabem, têm todos os rastros e precisam continuar com essa operação.

Não há dúvida de que essa operação também tem esse efeito de resposta ao pedido de anistia feito pelo Bolsonaro no domingo. Thais Bilenky, colunista do UOL

Bilenky traçou um paralelo entre a operação de hoje da PF e a tese escrita por Alexandre de Moraes para o concurso de professor titular da USP, na qual o ministro do Supremo Tribunal Federal fala da dificuldade do "mundo real" em seguir "rastros virtuais".

A operação de hoje é muito deste 'mundo real', que é um exemplo de Moraes de como fica escancarada a responsabilização desses empresários.

Dois empresários presos hoje [Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lucio de Mesquita] admitiram terem ido e frequentado um acampamento [golpista]. Havia uma economia lá dentro e, além do financiamento, havia giro do dinheiro, o que faz tudo ficar mais grave. Thais Bilenky, colunista do UOL

Sakamoto: PF ainda deve visita a empresários do agro que irrigaram golpe

Para Leonardo Sakamoto, a prisão de três suspeitos de financiarem os atos golpistas de 8/1 é importante, mas a Polícia Federal ainda precisa fazer o mesmo com empresários do agronegócio. O colunista ainda ressaltou que há ramos para a PF destrinchar, como a participação de igrejas.

Apesar desse importante avanço e de pegar empresários maiores como Joveci [Xavier de Andrade] e Adauto [Lucio de Mesquita], há um grupo de empresários que financiou pesadamente as manifestações golpistas e que são do agronegócio. Mas em algum momento a Polícia Federal terá que bater na porta e fazer um 'toc toc toc' junto desses empresários que irrigaram as veias do golpismo nacional com dinheiro da produção agropecuária. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

