Biden e Trump visitam fronteira sul dos EUA em prévia de disputa eleitoral

Por Steve Holland e Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump, o provável candidato republicano à Casa Branca na eleição de novembro, visitarão a fronteira do país com o México nesta quinta-feira, à medida que o grande fluxo de imigrantes na região tem se tornado uma questão cada vez mais importante para os eleitores.

Biden, que tem ficado na defensiva sobre a questão nos últimos meses, usará sua visita à cidade fronteiriça de Brownsville, no Estado do Texas, para tentar constranger os parlamentares republicanos por rejeitarem um esforço bipartidário de endurecer as políticas de imigração após Trump lhes orientar a não dar a Biden uma vitória política.

Biden se reunirá com agentes de patrulha da fronteira e funcionários da alfândega e de agências de cumprimento da lei antes de discursar.

"Ele está indo porque é importante destacar que os republicanos estão atrapalhando", disse a secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre.

O presidente assumiu o cargo em 2021 prometendo reverter as duras políticas de imigração de Trump, mas desde então tem endurecido sua própria abordagem.

Sob pressão dos republicanos, que o acusam de não conseguir controlar o fluxo na fronteira, Biden pediu ao Congresso no ano passado que fornecesse mais fundos para a fiscalização e disse que "fecharia a fronteira" se recebesse nova autoridade para recusar imigrantes.

A Casa Branca também está considerando usar sua autoridade executiva para negar asilo a mais imigrantes na fronteira, disse uma fonte familiarizada com o assunto.

Trump, que como presidente fez de sua postura dura na fronteira a sua marca, acusará Biden de ignorar as questões imigratórias. Ele visitará Eagle Pass, também no Texas, onde os imigrantes têm representado um grande problema para as autoridades nos últimos meses.

"Trump acredita que Biden só está indo para a fronteira como uma reação à ida de Trump", disse um assessor do ex-presidente, que pediu anonimato.

Uma pesquisa Reuters/Ipsos de 31 de janeiro constatou uma preocupação crescente entre os norte-americanos com a imigração, com 17% dos entrevistados a listando como o problema mais importante que os EUA enfrentam atualmente, um aumento acentuado em relação aos 11% de dezembro. Essa foi a principal preocupação dos entrevistados republicanos, com 36% a citando como sua principal preocupação, acima dos 29% que citaram a economia.

Trump terá a companhia do governador do Texas, Greg Abbott, cujo governo está construindo um "acampamento-base" militar em Eagle Pass para deter os imigrantes.

O número de imigrantes pegos cruzando ilegalmente a fronteira entre os EUA e o México atingiu o recorde mensal de 250.000 em dezembro, mas caiu pela metade em janeiro, uma tendência que as autoridades norte-americanas atribuem ao aumento da fiscalização mexicana e às tendências sazonais.