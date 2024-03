Biden é alvo de insatisfação democrata em relação a Israel, mostra pesquisa Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON (Reuters) - A maioria dos eleitores democratas prefere um candidato à Presidência dos Estados Unidos que não apoie a ajuda militar norte-americana a Israel, de acordo com uma nova pesquisa Reuters/Ipsos que mostrou o presidente dos EUA, Joe Biden, empatado com Donald Trump antes da eleição presidencial de novembro.

A pesquisa, encerrada na quarta-feira, mostrou que 56% dos entrevistados que se identificaram como democratas disseram ser menos propensos a apoiar um candidato que defenda a assistência militar a Israel, em comparação com 40% que disseram ser mais propensos a apoiar tal candidato.

Os resultados da pesquisa ilustram uma vulnerabilidade potencialmente crítica para Biden, que tem irritado alguns dentro de seu partido ao apoiar Israel em sua guerra contra o grupo palestino Hamas, antes de uma eleição acirrada em novembro, na qual Biden não gostará de perder nenhum apoio interno.

Biden e seu provável oponente republicano, o ex-presidente Donald Trump, ficaram empatados com 36% de apoio cada um em um confronto hipotético, com o restante dos entrevistados dizendo que não tinham certeza sobre seu voto ou que votariam em outra pessoa ou em ninguém.

O apoio precoce e vocal de Biden a Israel e sua recusa em condicionar a ajuda militar a uma mudança nas táticas militares israelenses têm provocado indignação em seu partido.

Na terça-feira, mais de 100.000 eleitores na primária democrata de Michigan votaram "descomprometido" em um protesto maciço contra o apoio de Biden à campanha militar de Israel.

A raiva dos democratas tem crescido à medida que o número de mortos em Gaza aumenta, a fome se aproxima e grande parte da população de 2,3 milhões de habitantes do território fica desabrigada.

A guerra em Gaza começou quando militantes do Hamas atacaram Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e capturando 253 reféns, de acordo com os registros israelenses, desencadeando uma resposta militar devastadora de Israel que já resultou em mais de 30.000 mortes.

Uma minoria cada vez maior de democratas atribui a culpa pelo conflito ao governo de Israel, que os EUA há muito tempo pressionam para conceder algum tipo de Estado a um território palestino.

Cerca de 22% dos democratas na pesquisa culparam o governo israelense pelo conflito, em comparação com 13% na pesquisa de novembro. Os democratas também disseram, de forma esmagadora, que queriam um candidato presidencial que pedisse um cessar-fogo no conflito.

Cerca de 46% dos democratas na pesquisa Reuters/Ipsos disseram que culpavam o Hamas, contra 54% em uma pesquisa de novembro.

Embora Biden tenha tentado equilibrar seu apoio a Israel com pedidos para que seus militares façam mais para evitar vítimas civis, Trump tem expressado apoio total ao aliado dos EUA, uma posição que parece estar alinhada com as opiniões de muitos republicanos.

Cerca de 62% dos republicanos na pesquisa disseram que preferiam um candidato presidencial que favorecesse o fornecimento de ajuda militar a Israel, enquanto 34% disseram que essa posição era algo negativo.

A pesquisa de âmbito nacional, realizada online, entrevistou 1.185 adultos norte-americanos e tem uma margem de erro de cerca de 3 pontos percentuais.