Bayern de Munique visita Freiburg com a obrigação de vencer e convencer

O Bayern de Munique visita o Freiburg nesta sexta-feira (1º) na abertura da 24ª rodada da Bundesliga, precisando de uma atuação convincente antes de receber a Lazio quatro dias depois, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, em que terá que reverter a desvantagem após a derrota na ida (1-0).

Após a vitória nos acréscimos contra o RB Leipzig (2-1) graças a dois gols do astro Harry Kane, os bávaros visitam agora o Freiburg, que somou apenas cinco pontos nos últimos oito jogos, tornando-se a pior equipe da Alemanha nesse período juntamente com o lanterna Darmstadt.

A equipe comandada pelo técnico Thomas Tuchel continua oito pontos atrás do Bayer Leverkusen (53 contra 61), mas tem a oportunidade de colocar pressão sobre o líder invicto, que no domingo visita o Colônia, que atualmente é o 16º (posição que leva a disputa de um playoff pela permanência).

Os jogadores comandados pelo treinador espanhol Xabi Alonso estabeleceram na última rodada um novo recorde para um clube alemão com 33 jogos sem derrota (29 vitórias e 4 empates, contando todas as competições), mas vão iniciar um período sobrecarregado de cinco jogos em apenas catorze dias até a pausa internacional para os jogos das seleções.

Na briga pelas outras duas vagas para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Stuttgart (3º, 47 pontos) se distanciou do Borussia Dortmund (4º, 41 pontos) e do RB Leipzig (5º, 40 pontos) e visita o Wolfsburg no sábado.

Horas antes, o Dortmund enfrenta fora de casa o Union Berlin enquanto o Leipzig joga como visitante contra o Bochum.

--- Programação da 24ª rodada da Bundesliga e classificação:

- Sexta-feira:

(16h30) Freiburg - Bayern de Munique

- Sábado:

(11h30) Union Berlin - Borussia Dortmund

Darmstadt - Augsburg

Mainz - B. Mönchengladbach

Bochum - RB Leipzig

Heidenheim - Eintracht Frankfurt

(14h30) Wolfsburg - Stuttgart

- Domingo:

(11h30) Colônia - Bayer Leverkusen

(13h30) Hoffenheim - Werder Bremen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 61 23 19 4 0 59 16 43

2. Bayern de Munique 53 23 17 2 4 63 26 37

3. Stuttgart 47 23 15 2 6 52 29 23

4. Borussia Dortmund 41 23 11 8 4 46 30 16

5. RB Leipzig 40 23 12 4 7 49 30 19

6. Eintracht Frankfurt 34 23 8 10 5 36 30 6

7. Hoffenheim 30 23 8 6 9 41 43 -2

8. Werder Bremen 30 23 8 6 9 32 35 -3

9. Freiburg 29 23 8 5 10 30 42 -12

10. Heidenheim 28 23 7 7 9 33 40 -7

11. Augsburg 26 23 6 8 9 33 41 -8

12. B. Mönchengladbach 25 23 6 7 10 41 45 -4

13. Wolfsburg 25 23 6 7 10 28 36 -8

14. Union Berlin 25 23 7 4 12 23 37 -14

15. Bochum 25 23 5 10 8 28 46 -18

16. Colônia 17 23 3 8 12 16 37 -21

17. Mainz 15 23 2 9 12 18 37 -19

18. Darmstadt 13 23 2 7 14 24 52 -28

© Agence France-Presse