'Bateria durou uma semana': smartband da Xiaomi está por menos de R$ 170

Se você está procurando uma pulseira fitness para monitorar sua atividade física e que tenha boa duração da bateria, a Xiaomi Mi Band 8 Active (versão global) é uma boa opção. A versão rosa da smartband está com 29% de desconto, saindo por menos de R$ 170.

O produto está entre os mais vendidos da categoria na Amazon, parceira do UOL, e teve mais de 300 compras só no mês passado. Confira a seguir as principais características dela e o que diz quem já comprou.

O que essa pulseira fitness tem de bom?

O produto é leve e tem 14,9 g (sem alça).

A alça possui comprimento ajustável, de 135 a 215 milímetros.

O vidro do visor é temperado e conta com revestimento anti-impressão digital.

Com carregamento magnético, o tempo de carga da bateria é de menos de duas horas.

A recarga dura até 14 dias (uso típico) e seis dias (uso intenso).

Tem mais de 50 modos esportivos.

Faz monitoramento da frequência cardíaca, do sono e do estresse.

Realiza acompanhamento da menstruação e da ovulação.

O que diz quem comprou o produto?

O item tem nota média de 4,6 (do total de 5) na Amazon. Veja alguns comentários de compradores.

Atende todas as expectativas. Leve, confortável, de fácil configuração, bateria que dura muito e com excelentes medições. Valeu muito a pena.

Rodrigo

Relógio muito bom, é simples mas atende muito bem as expectativas, ótimo custo benefício,a bateria durou uma semana que pra mim está muito bom.

Roberto

Tenho a Mi Band 4 e quis dar um upgrade para monitorar meus exercícios. Tem o visor bem bonito, emparelhou muito rápido com meu celular e já estou usando. Gostei que, para carregar, não precisa mais tirar o relógio da pulseira, pois é por ímã.

Camila

Ótimo custo-benefício. Cumpre com o que promete, bateria dura muito e carrega bem rápido quando necessário.

Fábio Augusto

Principais reclamações

Por outro lado, algumas avaliações citam que a pulseira não faz rastreamento de natação. Confira algumas das opiniões de quem comprou.