Argentina está se aproximando da sustentabilidade fiscal, diz Yellen

Por Andrea Shalal

SÃO PAULO (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, reuniu-se com o ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, nesta quinta-feira, saudando o que ela chamou de "medidas importantes" do governo do presidente Javier Milei para restaurar a sustentabilidade fiscal, ajustar a taxa de câmbio e combater a inflação.

"Não há dúvida de que este foi, e continuará sendo, um período de transição econômica difícil para o povo argentino", disse Yellen em sua primeira reunião com Caputo, realizada às margens de reunião de ministros das Finanças do G20 em São Paulo. Ela disse que proteger os mais vulneráveis durante a transição seria de vital importância.

Yellen, a mais recente de uma série de autoridades dos EUA a se reunir com autoridades argentinas desde que Milei assumiu o cargo em dezembro, elogiou Caputo por sua liderança.

"O governo de Milei herdou uma tarefa de estabilização muito grande, mas já tomou algumas medidas importantes para restaurar a sustentabilidade fiscal, ajustar a taxa de câmbio e combater a inflação", disse ela.

Caputo disse a Yellen que o governo Milei sabe que as reformas serão desafiadoras, mas disse que estava "muito confiante" de que elas representariam "um ponto de inflexão" para seu país.

Yellen afirmou que viu muitas áreas para colaboração entre os EUA e a Argentina em questões importantes na agenda durante a reunião desta semana de autoridades financeiras do Grupo das 20 principais economias. Ela disse que esperava um "relacionamento ativo e construtivo" entre o Tesouro dos EUA e o ministério de Caputo.