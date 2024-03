Ambev tem queda de 11% no lucro do 4º trimestre de 2023

A Ambev teve queda de 10,9% no lucro líquido do quarto trimestre de 2023 sobre um ano antes, para 4,53 bilhões de reais, com receita recuando 12% e as vendas em volume no Brasil caindo diante de uma base de comparação mais forte produzida pela Copa do Mundo de 2022.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de 4,64 bilhões de reais para a Ambev no quarto trimestre, segundo dados da LSEG.

A receita somou 19,99 bilhões de reais ante expectativa do mercado compilada pela LSEG de 22,14 bilhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ficou praticamente estável, com oscilação positiva de 0,6%, para 7,15 bilhões de reais.

A empresa disse que as tendências do câmbio e das commodities, além de taxas de juros mais baixas, estão reduzindo pressões de custo no Brasil. Este ano, a Ambev espera que os custos por hectolitro de cerveja caiam até 3%.

Na América do Sul, os volumes caíram 3,8%, pressionados pela Argentina. E no Canadá, a queda no volume foi impulsionada por uma situação desafiadora do setor, afetando os desempenhos das linhas superior e inferior no trimestre.