Aeroportos dos Emirados ultrapassam a marca de 134 milhões de passageiros em 2023 e devem chegar a 140 milhões em 2024, dizem autoridades

ABU DHABI, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Saif Mohammed Al Suwaidi, diretor-geral da Autoridade Geral de Aviação Civil (GCAA, na sigla em inglês), anunciou que os aeroportos dos Emirados Árabes Unidos ultrapassaram a marca de 134 milhões de passageiros em 2023 e devem chegar a 140 milhões em 2024. Al Suwaidi atribuiu a conquista à solidez e à competitividade do setor de aviação dos EAU, que conquistou considerável confiança internacional.

Em uma declaração à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), o diretor-geral da GCAA destacou que os aeroportos dos EAU registraram aproximadamente 38 milhões de chegadas, 37,805 milhões de partidas e 58,328 milhões de passageiros em trânsito em 2023. Ele enfatizou que esse crescimento foi reforçado pelo ressurgimento do turismo e pela realização bem-sucedida de grandes conferências internacionais no final do ano.

Expressando otimismo para 2024, Al Suwaidi previu um maior crescimento no tráfego de passageiros para atingir potencialmente 140 milhões. O emirático mencionou as expansões em andamento nos aeroportos internacionais, especialmente a inauguração do Aeroporto Internacional Zayed - Terminal A e a expansão atual do Aeroporto Internacional Al Maktoum. Esses desenvolvimentos permitirão que as companhias aéreas dos EAU operem mais voos para diversos destinos.

Al Suwaidi ressaltou a robustez do setor de aviação dos EAU, que conta com mais de 521 aeronaves pertencentes a companhias aéreas nacionais e um total de 924 aeronaves registradas no país. Ele também destacou a presença de várias empresas locais e estrangeiras de manutenção de aeronaves, instituições de treinamento e instalações médicas especializadas que atendem à aviação civil.

Com relação aos veículos aéreos não tripulados (UAVs) para amadores, Al Suwaidi observou que mais de 22 mil estão registrados na GCAA, mas sua operação permanece suspensa até segunda ordem.

Olhando para o futuro, Al Suwaidi delineou projetos estratégicos focados na melhoria do gerenciamento do espaço aéreo e na garantia de um fluxo de tráfego aéreo tranquilo. Mais de AED 700 milhões, cerca de US$ 190 milhões, foram alocados para atualizar os serviços no Centro de Navegação Aérea Xeique Zayed durante a próxima década.

O diretor-geral da GCAA mencionou que a autoridade está implementando ativamente uma variedade de projetos e iniciativas transformadoras com o objetivo de promover diretamente o desenvolvimento econômico e operacional do setor de aviação.