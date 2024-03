Adolescente morre após ser levado por enxurrada para dentro de bueiro em SP

Do UOL, em São Paulo

Um adolescente de 13 anos morreu após ser levado por uma enxurrada em Embu das Artes, em São Paulo.

O que aconteceu

Pablo Oliveira dos Santos foi arrastado pela água para dentro de um bueiro após as fortes chuvas que atingiram SP na tarde de ontem. O caso aconteceu na rua Alemanha, altura do número 31, no Jardim Mimas.

Ele foi levado após tentar lavar as chuteiras na água da chuva, apurou a TV Globo. Pablo voltava para casa com amigos após um treino na escolinha de futebol.

O adolescente foi retirado do bueiro por moradores em parada cardíaca, informou o Corpo de Bombeiros.

Ele foi socorrido e levado a um pronto-socorro, mas não resistiu. Duas equipes dos Bombeiros estiveram no local.