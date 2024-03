Ações europeias sobem com alívio de balanços e índice alemão bate recorde

Por Ankika Biswas e Khushi Singh

(Reuters) - As ações europeias subiram nesta quinta-feira, com os investidores se confortando com balanços otimistas e uma impressão de inflação em linha nos Estados Unidos, enquanto o índice de referência da Alemanha atingiu um recorde depois que dados preliminares mostraram uma desaceleração da inflação na principal economia do continente.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,1%, liderado por um avanço de mais de 1% nos setores de seguros e de construção e materiais.

O STOXX 600 atingiu um recorde na semana, graças a balanços mais fortes do que o esperado e a um salto nas ações de tecnologia inspirado pela previsão de alta da Nvidia. O principal índice também registrou seu quarto ganho mensal consecutivo.

O índice DAX de Frankfurt subiu e atingiu um novo recorde, depois que dados mostraram que os preços mais baratos da energia reduziram a inflação para 2,7% em fevereiro.

Outras leituras preliminares da França e da Espanha sugeriram que a inflação da zona do euro caiu ainda mais, fortalecendo a expectativa de cortes nos juros do Banco Central Europeu (BCE) este ano, mesmo que os dados sugiram um declínio muito mais lento nos preços subjacentes.

"A mensagem aqui é que ainda estamos no caminho certo, mas é provável que o caminho para a normalização seja bastante longo e não será uma viagem tranquila... Não será uma desaceleração linear de volta a 2%", disse o estrategista-chefe de mercado do Barclays Private Bank, Julien Lafargue.

Os números, em geral em linha, indicam que a inflação da zona do euro, prevista para sexta-feira, mostrará uma desaceleração para cerca de 2,5% em fevereiro, em comparação com os 2,8% de janeiro, aproximando-se da meta de 2% do BCE.

Dados que mostram que o aumento anual dos preços nos EUA foi o menor em três anos também impulsionaram o humor de investidores, mantendo vivas as perspectivas de um corte nos juros do Federal Reserve em meados do ano.

Em LONDRES, o índice Financial Times teve variação positiva de 0,07%, a 7.630,02 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,44%, a 17.678,19 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 perdeu 0,34%, a 7.927,43 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve desvalorização de 0,11%, a 32.580,94 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou baixa de 0,67%, a 10.001,30 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,56%, a 6.157,96 pontos.

((Tradução Redação Brasília)) REUTERS VB FDC