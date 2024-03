Ações da China encerram fevereiro em alta com expectativas de medidas de apoio

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram no último dia de negociação do mês depois que o órgão regulador de valores mobiliários disse que reforçará a fiscalização de derivativos no mercado de ações, enquanto as expectativas dos investidores por mais estímulos antes de uma importante reunião também ajudaram a elevar o sentimento.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com alta de 1,91%, enquanto o índice de Xangai subiu 1,94%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, teve baixa de 0,15%.

Em fevereiro, o CSI300 subiu 9,4% e interrompeu uma série de seis meses de perdas, enquanto o índice Hang Seng ganhou 6,6%.

Outras ações asiáticas subiram, enquanto o dólar e os Treasuries ficavam praticamente estáveis antes da divulgação de dados sobre a inflação dos Estados Unidos, que podem fornecer novas pistas sobre quando o Federal Reserve começará a cortar a taxa de juros.

A sessão anual do Congresso Nacional do Povo na próxima semana, na qual a meta de crescimento anual será definida e um plano será estabelecido para alcançá-la, fornecerá indicações mais claras dos esforços de estímulo do governo.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,11%, a 39.166 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 0,15%, a 16.511 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 1,94%, a 3.015 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 1,91%, a 3.516 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,37%, a 2.642 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,60%, a 18.966 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,09%, a 3.141 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,50%, a 7.698 pontos.