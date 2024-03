Abu Dhabi dá os últimos retoques para lançar a Fight Week no Brasil

BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 29 de fevereiro de 2024 (WAM) -- No Centro ExpoCentro, na cidade brasileira de Balneário Camboriú, os preparativos continuam para o lançamento do BC Fight Week, organizado pela International Vision Sports Management (IVSM).

A equipe reafirmou seu compromisso com os mais altos padrões de excelência e qualidade na organização do Fight Week. Em poucos dias, fãs e entusiastas dos esportes de combate testemunharão o lançamento do AJP Tour South America Jiu-Jitsu Championship, a terceira edição do Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC 3) e a 48ª edição do UAE Warriors Championship.

Os três torneios contam com a experiência de Abu Dhabi e seu histórico de sediar e organizar eventos esportivos de classe mundial para oferecer uma semana repleta de lutas e performances. As três competições atraíram um comparecimento notável dos atletas. A programação reúne um grupo de elite de estrelas experientes e campeões de olho em grandes prêmios, acumulando pontos e elevando suas classificações com o Abu Dhabi Jiu-Jitsu Professional (AJP).

Todas as lutas dos três torneios estão programadas para serem transmitidas ao vivo e gratuitamente para os espectadores na plataforma TX7, exceto na noite principal da luta, de acordo com as exigências do público esportivo de todo o mundo.

A terceira edição do Abu Dhabi Extreme Championship (ADXC 3) marca o retorno do astro português do jiu-jítsu Bruno Lima, que participou da última edição do torneio e venceu o evento principal na divisão dos pesos médios, conquistando também a medalha de ouro no Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2023 antes mesmo disso. Seu oponente no evento principal de jiu-jítsu será ninguém menos que Jansen Gomes.

O brasileiro Fellipe Andrew, que ganhou uma medalha de ouro no Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship 2023, também participará do torneio como parte do Co-Main Event de Jiu-Jítsu. As lutas do card preliminar também contarão com um forte confronto entre o campeão dos Emirados Árabes, Zayed Alkatheeri, vencedor do Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Gold 2022, e o brasileiro Oziel Santos.

Na quarta-feira, os atletas participaram do treino aberto, dando aos fãs da luta a oportunidade de assistir aos seus treinamentos e preparativos para as pesagens cerimoniais e, claro, para os próximos campeonatos. Também foi inaugurada uma filial da Academia ADMA no Brasil, que sediou o treinamento dos atletas em preparação para as lutas.

Tareq Al Bahri, gerente-geral da IVSM, destacou que a organização da Fight Week no Brasil reflete a influência de Abu Dhabi como a capital dos esportes de combate globais e seu papel fundamental que transcende as fronteiras de sua região. "O lançamento de três grandes torneios em uma semana também indica a enorme capacidade de Abu Dhabi. Ela organiza os mais poderosos eventos esportivos de classe mundial e reflete sua vontade de ir longe na promoção dos esportes de combate, especialmente o Jiu-Jítsu, e na celebração dos altos valores e do espírito esportivo que ele representa", acrescentou.

Por sua vez, Mohammed Al Hosani, matchmaker do ADXC e membro do comitê organizador, salientou que Abu Dhabi confirma mais uma vez sua superioridade e liderança no cenário do desenvolvimento dos esportes de combate. "Estamos ansiosos para assistir a lutas fortes e exibições de habilidades excepcionais e atrair uma presença notável do público. Desejamos sucesso a todos os jogadores e que eles deem o melhor de si, como sempre", concluiu.