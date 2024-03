++ Pogba recorrerá de suspensão por doping ++

TURIM, 29 FEV (ANSA) - O meio-campista Paul Pogba, da Juventus, afirmou nesta quinta-feira (29) que vai recorrer da suspensão de quatro anos que recebeu por doping.

"Estou triste, chocado e com o coração partido. Tudo o que construí na minha carreira como jogador me foi tirado. Eu nunca tomei, consciente ou deliberadamente, qualquer suplemento que viole as regras antidoping", informou o francês. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.