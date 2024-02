Zuckerberg discute dispositivos de realidade mista e IA com líderes da LG na Coreia do Sul

SEUL (Reuters) - O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, reuniu-se nesta quarta-feira com executivos da LG Electronics para discutir uma parceria mais forte em dispositivos de realidade estendida (XR), bem como uma possível cooperação em inteligência artificial, informou a LG.

Zuckerberg chegou à Coreia do Sul na terça-feira e espera-se que tenha discussões sobre IA e se reúna com o presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, e com os chefes das potências tecnológicas do país.

Ele teve conversas com o presidente-executivo da LG Electronics, William Cho, e com o diretor de operações da empresa controladora LG Corp, Kwon Bong-seok, sobre a estratégia de negócios relacionada ao desenvolvimento de dispositivos XR de próxima geração, disse a LG Electronics em um comunicado.

Cho também expressou interesse na tecnologia de IA baseada em grandes modelos de linguagem (LLM, na sigla em inglês) da Meta e discutiu uma possível cooperação em IA no dispositivo, disse sua empresa. Cho já havia dito anteriormente que a LG Electronics está procurando oportunidades na XR.

A Meta lançou seu mais recente headset de realidade mista, o Quest 3, em junho, antes que a rival Apple aumentasse a concorrência neste mês com seu dispositivo Vision Pro.

A empresa também vem intensificando os esforços de IA neste ano, incluindo planos para um chip personalizado e adição de funções de IA aos produtos.

Zuckerberg está em sua primeira visita conhecida à Coreia do Sul em cerca de 10 anos. Ela faz parte de uma viagem por países asiáticos que inclui o Japão e a Índia, informou a imprensa sul-coreana.

Ele também se encontrou com o presidente da Samsung Electronics, Jay Y. Lee, para um jantar no Seungjiwon, um restaurante coreano sofisticado em Seul, de acordo com a imprensa local.

Espera-se que Zuckerberg discuta o fornecimento de chips de IA e a expansão dos ecossistemas para IA generativa durante sua visita à Coreia do Sul, à medida que a Meta busca incluir a tecnologia de IA generativa em seus principais produtos de mídia social e dispositivos de hardware neste ano.

