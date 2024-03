Wall Street cai com dados de inflação em pauta

Por Chuck Mikolajczak

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em leve baixa nesta quarta-feira, véspera da divulgação de um índice importante sobre a inflação dos EUA que pode influenciar fortemente as expectativas sobre o momento de um corte na taxa de juros pelo Federal Reserve.

A expectativa é de que o PCE, o indicador de inflação preferencial do Fed, mostre que os preços subiram 0,3% em uma base mensal em janeiro.

As ações têm se esforçado para manter o ímpeto nos últimos dias que antecederam os dados, depois que um longo movimento de alta atingiu o pico na semana passada com o entusiasmo em torno do potencial da inteligência artificial (IA), alimentado pelos lucros trimestrais da Nvidia.

Evidências de inflação persistente em dados recentes sobre os preços ao consumidor e ao produtor norte-americanos, uma economia resiliente dos EUA e comentários de algumas autoridades do Fed fizeram com que o mercado reduzisse as expectativas do primeiro corte da taxa básica do Fed para junho em relação a março.

"Agora que esses catalisadores de balanços ficaram para trás, no espelho retrovisor, pode haver uma certa suavidade, já que agora o mercado precisa se orientar em relação à trajetória da inflação e à reação do Federal Reserve, seja com retórica ou com uma política monetária mais elevada por mais tempo", disse Keith Buchanan, gerente sênior de portfólio da GLOBALT Investments.

O Dow Jones teve variação negativa de 0,06%, para 38.949,02 pontos. O S&P 500 perdeu 0,17%, para 5.069,76 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq caiu 0,55%, para 15.947,74 pontos.

Os dados de quarta-feira confirmaram que a economia dos EUA cresceu em um ritmo sólido no quarto trimestre devido aos fortes gastos dos consumidores, mas parece ter perdido um pouco de velocidade no início de 2024.

Juntamente com os dados do PCE, os relatórios semanais sobre os pedidos iniciais de auxílio-desemprego e a atividade manufatureira devem ser divulgados nesta semana e também ajudarão a avaliar a força da economia e a trajetória da taxa de juros.