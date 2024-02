Videogames viram a aposta das montadoras para diversão no trânsito

Esta é a versão online da newsletter Carros do Futuro enviada hoje (28). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Videogames de corrida existem há 50 anos - o primeiro foi lançado em 1974 -, mas somente de uns anos para cá surgiu uma nova moda: integrar os jogos ao próprio automóvel. Uma das primeiras marcas a entrar nesse segmento foi a Tesla, em iniciativa que gerou polêmica por permitir jogar com o Autopilot em uso.

Somente depois de virar alvo dos reguladores que a empresa decidiu desabilitar o recurso, permitindo o seu uso apenas com o carro parado. A despeito disso, ainda é um bom passatempo na hora da recarga. É uma medida de segurança que passou a ser implementada nos projetos futuros.

Há também a possibilidade de deixar só o carona usar os apps. A Mercedes-Benz resolveu a questão da distração usando uma tela com duas visualizações, tecnologia que permite exibir uma visão para o motorista e outra para o passageiro. Mais ou menos como era a central dualview dos Land Rovers. O recurso está disponível para o novo Classe E.

Muitos fabricantes anunciaram nos últimos anos ou meses que estão investindo nessa forma de entretenimento. Entre as marcas instaladas no Brasil, a Volkswagen foi a primeira a contar com joguinhos clássicos, exemplos dos games da cobrinha, campo minado e da memória, todos integrados à central multimídia.

Entre as novidades mais recentes, a BMW exibiu na CES 2024 (Consumer Electronics Show) o sistema operacional 9. Além de opções de conectividade inéditas, a nova geração passará a contar com games variados, incluindo jogos que são compatíveis com controles bluetooth, dando a chance de jogar em dupla. A marca demonstrou a funcionalidade com um joguinho de corrida chamado Beach Buggy Racing 2.

Na mesma feira, a Sony apresentou a segunda geração do seu carro conceito Afeela. No caso, a proposta de integração é mais do que coerente, dado que a empresa japonesa fabrica o console mais vendido da atualidade, o PlayStation 5 - os controles dele são usados no automóvel também.

A experiência permitiu utilizar uma matriz mais sofisticada do que a média: a Unreal Engine 3D, ferramenta de desenvolvimento usada em muitos games atuais. Embora a promessa de um automóvel da marca esteja sempre sendo postergada, já há um contrato de fornecimento fechado com a Honda.

Os fabricantes automotivos estão em busca de fornecedores que já tenham ampla experiência nesse tipo de tecnologia, como é o caso da Nvidia. Embora faça vários sistemas para carros, a gigante tornou-se conhecida por fazer placas de vídeo sofisticadas para computadores.

A Hyundai, BYD e a Polestar são três exemplos de fabricantes que já fizeram parceria com a com a Nvidia. Da mesma maneira de outros dispositivos, os jogos ficarão na nuvem, o que dispensa a necessidade de instalá-los fisicamente - uma vantagem, pois não exige uma capacidade de armazenagem grande.

A Nvidia tem um serviço do tipo, o GeForce Now, que pode ser jogado sem problemas com conexão por 5G, outra tecnologia que está sendo adotada rapidamente.

Não é apenas uma questão de conexão, jogar um game pesado exige muita capacidade de processamento. Em 2021, a própria Tesla investiu em chips potentes da AMD e também em um processador de vídeo de respeito.

Capaz de gerar até 10 teraflops de capacidade, o conjunto levou Elon Musk a tripudiar a Sony, afirmando que a sua tecnologia é comparável a um PlayStation 5 - olha ele aí de novo.

No ano seguinte, a fabricante de carros elétricos fez um update com 16 gigabytes de memória RAM, a mesma do console da empresa japonesa. Junto com a atualização, veio a possibilidade de usar a plataforma de jogos da Valve, o Steam Deck, que conta com milhares de games.

