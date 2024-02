Trump vence primárias no Michigan e amplia vantagem

NOVA YORK, 28 FEV (ANSA) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu as primárias no Michigan e ampliou a vantagem sobre a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley na disputa pela indicação do Partido Republicano para a Casa Branca.

Com 99% das urnas apuradas, o magnata tem 68,2% dos votos, contra 26,6% de Haley, que, apesar de não ter ganhado nem mesmo as prévias em seu estado natal, segue na disputa.

Até o momento, Trump já acumula seis vitórias (Iowa, New Hampshire, Nevada, Ilhas Virgens, Carolina do Sul e Michigan), e as próximas etapas estão marcadas para 2 de março (Idaho e Missouri).

Haley, por sua vez, reiterou a intenção de continuar na disputa ao menos até a "Superterça", em 5 de março, quando 15 estados vão às urnas, incluindo Califórnia e Texas. (ANSA).

