Terceira conferência anual Investopia começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 28 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A terceira conferência anua da Investopia, a plataforma global de investimentos lançada pelo governo dos Emirados Árabes Unidos, teve início nesta quarta-feira em Abu Dhabi com o tema "Fronteiras Econômicas Emergentes: Investindo nos setores de crescimento da nova economia".

A cúpula se concentra em três trilhas principais: Investopia Dialogues, Investopia Communities e Investopia Marketplace. A conferência reúne uma ampla gama de investidores, autoridades governamentais locais e internacionais, especialistas, tomadores de decisão, economistas e empresários de todo o mundo para compartilhar suas perspectivas e contribuir para moldar o futuro dos investimentos nos setores da nova economia.

Além disso, as 100 empresas mais promissoras selecionadas pela iniciativa Future100 participam do Investopia 2024 para obter insights e explorar parcerias com investidores. A cúpula está sendo realizada com a presença de representantes da iniciativa conjunta entre o Ministério da Economia e o Desenvolvimento do Governo e o Escritório do Futuro.

A Investopia tem como objetivo criar um clima econômico regional e internacional atraente, abrindo um amplo portal de investimentos para países, investidores, líderes econômicos globais, grandes empresas e instituições financeiras, industriais e tecnológicas para capitalizar diversas oportunidades de investimento global.

A conferência recebe mais de 90 palestrantes representando as principais empresas globais e apresenta mais de 40 diálogos e mesas-redondas sobre os principais desafios e oportunidades econômicas e de investimento. Essas sessões abrangem vários temas, incluindo estratégias de negócios de capital de risco, o potencial de crescimento de uma economia de baixo carbono, a nova geração de investimentos e as mais recentes tecnologias usadas na aviação e na logística.

A terceira edição do Investopia se baseia no sucesso das duas edições anteriores, que atraíram mais de 3.500 participantes de 60 países diferentes. Entre eles, mais de 500 executivos, 180 cofundadores de grandes instituições e empresas internacionais e fundos de investimento que administram mais de US$ 500 bilhões em ativos.