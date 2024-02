Filtro de inox, pano ou papel? Baristas dão dicas para fazer o melhor café

Se você adora café, mas não consegue reproduzir em casa o sabor das cafeterias, ouça o conselho de quem entende do assunto: "A maior dica que posso dar é invista em um café de qualidade, de origem conhecida", diz a barista curitibana Amanda Albuquerque.

Uma estratégia de ouro nesse processo, segundo a profissional, é comprar o café em pequenas torrefações ou cafeterias da sua cidade que trabalhem com café de especialidade. "Eu, pessoalmente, gosto de arábica, torra média."

A pedido do Guia de Compras UOL, Albuquerque, que é criadora de conteúdo com foco em cafés, com mais de 311 mil seguidores no Instagram, listou acessórios indispensáveis para qualquer aspirante a barista usar em casa, como moedores e filtros. Se quiser investir ainda mais, uma chaleira de bico fino pode fazer muita diferença.

Moedor

Moer o grão na hora garante mais frescor e aroma, responsáveis por grande parte do sabor da bebida. "Não se compara a um café já moído há muito tempo", diz a barista.

Balança

Pesar o café antes de preparar a bebida garante ter a melhor proporção de grão ou pó e água, além de manter a consistência de sua receita, ajudando também a economizar.

Apesar de haver modelos específicos para café, Albuquerque afirma que as de cozinha também funcionam. Veja algumas opções:

Filtro

De inox, pano ou papel, inclusive com o popular suporte de plástico, o material é questão de gosto. O segredo é o formato. De acordo com a barista, os modelos cônicos facilitam a extração, trazendo uma melhor experiência no resultado final da xícara.

Se você optar pelos de papel, a orientação é escaldá-los com água quente antes de colocar o pó de café, para tirar o gosto do material da xícara final.

Chaleira de bico fino

"Traz mais controle e precisão à sua receita, evitando que toda a água seja colocada de vez só, o que não é o ideal", afirma Albuquerque. Isso porque, dessa forma, a extração de sabores será mais intensa na parte central do filtro, desperdiçando o ingrediente das bordas.

Mais dicas para um café quase profissional

Escolha sempre cafés com selo da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café). Ele garante a pureza do produto. "Comprar café de baixa qualidade pode, inclusive, trazer riscos para a saúde", diz Leo Oliva, barista e influencer no Instagram. "Quanto mais informações na embalagem que aproximam você da origem, maiores as chances de ele ser melhor."

É ok comprar cafés já moídos; eles não são necessariamente piores. Nos tradicionais, encontrados nos supermercados, por exemplo, a moagem prévia ajuda a camuflar o amargor da torra escura típica, além de outros sabores não tão agradáveis. Já no caso dos especiais, vale moer na hora. Isso porque os grãos duram mais que o pó, já que tendem a oxidar e envelhecer mais devagar, além de garantir as propriedades da bebida. Nesses casos a torra média é a pedida mais saborosa.

Torra escura é indicada para quem gosta de cafés básicos e amargos, de acordo com Oliva. "Cafés com torras mais claras normalmente entregam uma bebida um pouco mais ácida; e os de torra média apresentam equilíbrio entre doçura e acidez."

Use sempre água filtrada. "Água mineral pode deixar sabor na bebida", diz Juliana Montoril, barista de cafés especiais, de São Paulo, e confeiteira.

Pode usar água fervendo. É puro mito que ela "queima" o café. "Para ser extraído, o café precisa estar entre 94 e 96 graus e, em São Paulo, a água ferve a 97 graus, portanto, praticamente não há diferença", afirma Montoril.

Cerca de 150 ml de água para 12 gramas de pó (uma colher de sopa bem cheia e mais um pouquinho) são as medidas básicas para o preparo indicadas pelo barista. "A partir daí, ajuste a quantidade de pó para uma versão mais forte ou mais fraca", destaca Oliva.

Para fazer café gelado, passe um café muito forte (uma parte de café para oito de água) normalmente, e adicione por cima de um recipiente com bastante gelo.

