Sonda Odysseus segue ativa na Lua, informa empresa americana

Depois de anunciar que sua bateria estava acabando, a empresa Intuitive Machines informou nesta quarta-feira (28) que a sonda Odysseus continuava ativa.

"Ela permanece gerando energia solar sobre a Lua, permitindo que os controladores de voo continuem coletando dados da região do polo sul", publicou a Intuitive Machines na rede social X, após declarar ontem que as baterias da Odysseus não teriam mais do que 10 a 20 horas de energia.

As equipes da empresa "analisam os novos dados de carga solar e usam o tempo extra para maximizar as tarefas", acrescentou a Intuitive Machines.

A sonda se alimenta de energia graças aos seus painéis solares, mas eles não estão perfeitamente expostos à luz solar, uma vez que o pouso da Odysseus não foi na vertical e ela está inclinada.

Apesar desse incidente, a missão "é um sucesso, do ponto de vista da Nasa", ressaltou hoje o diretor da agência espacial americana, Bill Nelson. "Estamos no sexto dia daquela que estava prevista para ser uma missão de oito dias, e recebemos dados dos nossos seis instrumentos."

A Nasa deseja coletar dados e explorar a região antes de enviar astronautas à Lua nas missões Artemis.

la/seb/cjc/mel/lb/ic

© Agence France-Presse