Sabia que seus filmes preferidos podem ajudar a melhorar sua ansiedade?

Assistir mais de uma vez a um conteúdo de que gostamos pode ser um grande alívio em situações de estresse e ansiedade, dizem os especialistas. Só que buscar sempre o mesmo local de conforto para superar momentos difíceis pode ser um sinal de alerta.

"Esse comportamento traz conforto por conta de vários aspectos psicológicos e emocionais, pois ativa uma área do cérebro responsável pela sensação de bem-estar e segurança", explica a neuropsicóloga Tammy Marchiori, formada em neurociência por Harvard.

Essa região cerebral tem nome: circuito límbico. "Ele é predisposto a responder de forma positiva aos estímulos que já nos fizeram bem, por isso sentimos essa sensação de bem-estar", explica o neurologista Samir Magalhães, médico neurofisiologista clínico do Hospital Universitário Walter Cantídio, no Ceará.

"Geralmente, aquilo que traz prazer é reforçado quando repetido", explica Magalhães. Por isso, para muitas pessoas, a escolha são as produções que costumavam assistir na infância ou na casa dos avós, por exemplo. "A prática pode diminuir o estresse e a ansiedade. Você fica tão focado naquilo que está vendo que seu cérebro dá uma pausa nas preocupações diárias, provocando relaxamento", explica Marchiori.

Buscar um lugar para se acolher após momentos difíceis é uma reação comum nos humanos.

Em momentos de estresse, queremos carinho. Algumas pessoas usam outras táticas, como por exemplo, compensar com comida, o que não é tão saudável. Yuri Busin, psicólogo e doutor em neurociência do comportamento

Sinal vermelho

A atitude pode parecer inofensiva, mas buscar acalanto sempre no mesmo lugar ou do mesmo jeito —e com frequência—, não é recomendado. Isso pode significar, por exemplo, que você está fugindo do enfrentamento de problemas do dia a dia.

"Se todas as vezes que ficarmos tristes ou ansiosos nos esquivamos desse sentimento, não vamos aprender a lidar com eles e nos tornaremos dependentes desse looping de fuga", explica a psiquiatra Nina Ferreira.

Busin reforça que o medo que podemos sentir, que nos faz buscar o escapismo em produções audiovisuais, não é de todo mal. Ele pode ser um bom guia para nossa vida. Por isso é importante não ignorá-lo, e, sim, aprender a entendê-lo..

Esse comportamento de repetição não pode ser uma estratégia de regulação emocional. Nina Ferreira, psiquiatra

Mas como saber se você está passando no limite na busca do prazer? "Questione-se sobre esse comportamento. Ele está trazendo prejuízos a sua vida, fazendo com que procrastine tarefas? Precisamos entender a vida como um equilíbrio", diz Marchiori. Se está perdendo o sono ou deixando de encontrar amigos, por exemplo, preste atenção e procure ajuda especializada.