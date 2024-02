Como ter franquia das 5 maiores redes do país? R$ 64,9 mil é a mais barata

Já pensou em ser dono de uma franquia de redes grandes e famosas, como McDonald's, Cacau Show e O Boticário? Veja quanto custa abrir uma unidade destas e outras marcas; a mais barata custa R$ 64,9 mil. Mas será que é possível abrir unidades em São Paulo ou o mercado já está saturado? Veja também o que considerar antes de comprar uma franquia.

O UOL ouviu as cinco maiores franquias do país, de acordo com o ranking da ABF (Associação Brasileira de Franchising), divulgado neste mês. O ranking considera o número de unidades em operação das marcas, em 2023.

As 5 primeiras são Cacau Show (com 4.216 operações), O Boticário (com 3.689 operações), McDonald's (com 2.662 operações), Colchões Ortobom (2.380 operações) e OdontoCompany (com 1.899 operações). As cinco maiores redes mantiveram as mesmas posições em relação a 2022.

1º) Cacau Show

A rede aparece no topo do ranking com 4.216 unidades em 2023 (aumento de 10,7% ante 2022). A empresa foi criada em 1988 e aderiu ao franchising em 2004.

São seis modelos de negócio: loja container, quiosque, loja smart (com área mínima de 28 m²), loja intensidade (com área mínima de 40m²), loja super store (com área mínima de 100 m² a 250 m²) e loja mega (acima de 250 m² e disponível somente para franqueados da rede).

A Cacau Show avalia todos os pontos para a instalação de uma franquia. "Independentemente da quantidade de habitantes, é realizado um estudo de mercado para avaliar o consumo de chocolates na região, fluxo de pessoas, concorrência, potencial do comércio. Hoje temos negócios que atuam perfeitamente em pequenas e até grandes cidades", diz Dani Roque, vice-presidente da empresa. Segundo ele, na capital paulista, a marca ainda tem muitas oportunidades, inclusive em estações de metrô.

Até o final de 2024, a meta da empresa é chegar a 4.700 lojas.

Raio-X

Investimento inicial: a partir de R$ 64,9 mil (container) até a partir de R$ 1,2 milhão (mega). Inclui taxa de franquia, taxa de instalação e estoque inicial

Royalties/mês: 50% sobre o valor de compra de produtos

Taxa de publicidade/mês: rateio proporcional ao resultado das lojas

Faturamento médio mensal: R$ 540 mil (super e mega) e R$ 110 mil (demais modelos)

Lucro médio mensal: de 12% a 15%

Prazo de retorno: de 72 a 120 meses (super e mega) e de 18 a 24 meses (demais modelos)

Site: https://www.cacaushow.com.br/franquia.html

2º) O Boticário

O Boticário aparece com 3.689 unidades (+0,05%). A empresa foi fundada em 1977 e aderiu ao franchising em 1980.

Procurada pelo UOL, a empresa não passou informações sobre investimentos em suas franquias. Informou que o Grupo opera o seu modelo de franquias em lojas de rua, quiosques e lojas localizados em shoppings centers, aeroportos, hipermercados e redes de atacarejo, localizadas em mais de 1.500 municípios.

No entanto, de acordo com informações obtidas no site da ABF, uma franquia do O Boticário tem investimento a partir de R$ 110 mil.

Além da abertura de novas lojas franqueadas nos últimos anos, a companhia também vem investindo em formatos de loja sustentáveis, como quiosques em formato de containers —cada unidade é construída a partir de uma tonelada de embalagens do Boti Recicla, programa de logística reversa da empresa, transformadas em blocos usados para piso, parede e teto do container , informa a empresa.

3º) McDonald's

A rede de fast food tinha um total de 2.662 unidades em 2023 (+2,5%). No Brasil, a rede é operada desde 2007 pela Arcos Dourados, franqueada da marca em toda América Latina.

Procurada pelo UOL, a empresa informa que, por se tratar de uma empresa de capital aberto, a Arcos Dorados não abre os dados da franquia. No entanto, de acordo com informações obtidas no site da ABF, uma franquia do McDonald's tem investimento a partir de R$ 2,67 milhões.

4º) Colchões Ortobom

A Colchões Ortobom, do segmento "Casa e Construção", figura no ranking com 2.380 unidades (+0,3%). No mercado desde 1969, a empresa aderiu ao franchising em 1992.

A rede tem sete modelos de negócio: lojas pop, standard, camaria, original, outlet, premium e concept. O investimento inicial varia de R$ 80 mil a R$ 300 mil.

É possível abrir lojas em cidades com mais de 50 mil habitantes. O franqueado e a equipe comercial definem o padrão de loja que será mais adequado ao empreendimento.

O mercado de São Paulo oferece inúmeras oportunidades promissoras, segundo a empresa. "Estamos empenhados em expandir nossas operações na região, com um planejamento sólido para dobrar o número de franquias em São Paulo. Esta iniciativa reflete nosso compromisso em capitalizar o potencial desse mercado dinâmico e em constante crescimento", informa a empresa.

Para identificar o ponto comercial ideal, a empresa faz um estudo abrangente que envolve a análise de diversos cruzamentos de dados. Isso garante, segundo a empresa, que a marca esteja estrategicamente posicionada para atender às necessidades dos clientes.

Até o final de 2025, a Colchões Ortobom tem a meta de chegar a 3.000 lojas.

Raio-X

Investimento inicial: de R$ 80 mil a R$ 300 mil. O valor inclui taxa de franquia, taxa de instalação e capital de giro). Todo estoque é consignado. O valor do estoque depende do padrão da loja

Royalties/mês: não divulgado

Taxa de publicidade/mês: não divulgado

Faturamento médio mensal: de 10% a 15%

Lucro médio mensal: de 10% a 15%

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

Site: https://www.ortobom.com.br/SejaUmFranqueado

5º) OdontoCompany

O número de franquias da rede de clínicas odontológicas diminuiu de 1.998, em 2022, para 1.899, em 2023 (-5,2%). Mas a empresa se manteve na quinta colocação do ranking.

Criada em 1990, a empresa aderiu ao franchising em 2010. São quatro modelos de negócio: para cidades com até 30 mil habitantes (R$ 120 mil), para cidades entre 30 mil e 80 mil habitantes (R$ 150 mil), para cidades entre 80 mil e 150 mil habitantes (R$ 200 mil) e para cidades com mais de 150 mil habitantes (R$ 300 mil).

A empresa tem áreas disponíveis para a abertura de novas unidades em todo o país, inclusive em São Paulo e na Grande São Paulo. Até o final deste ano, a meta é chegar a 1.994 unidades.

Raio-X

Investimento inicial: de R$ 120 mil a R$ 300 mil (inclui taxa de franquia, capital de giro, obras, móveis e equipamentos)

Royalties/mês: 7% sobre faturamento bruto

Taxa de publicidade/mês: 2% sobre faturamento bruto

Faturamento médio mensal: de R$ 68 mil a R$ 190 mil

Lucro mensal: de R$ 17 mil a R$ 40 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses (cidades com mais de 150 mil habitantes) e de 16 a 20 meses (para as demais)

Site: OdontoCompany

O que considerar antes de comprar uma franquia

Confira as considerações positivas e as ressalvas feitas por Samuel Aguiar, consultor de negócios do Sebrae-SP.

O risco é minimizado. Afinal, você está investindo em uma marca forte, conhecida e com valor de mercado. "Os modelos de negócio dessas grandes redes já foram testados", afirma.

Há mais assertividade na escolha do ponto. As redes grandes têm, em geral, melhor estrutura para fazer uma análise de mercado mais rigorosa. "Elas têm mais assertividade na hora de mapear o melhor local para a abertura de novas franquias, sabem onde tem mais potencial e onde o mercado está saturado", diz.

Acesso mais fácil a outros franqueados da rede. Por ser uma marca forte e com mais capilaridade, você terá mais facilidade de conversar com franqueados para fazer uma pesquisa de mercado, como tirar dúvidas e saber mais sobre a operação no dia a dia, segundo Aguiar.

Vale pesquisar franquias de redes concorrentes menores. "Em vez das grandes, você pode optar por outra rede do mesmo segmento que tenha um potencial de crescimento maior e com capacidade de te dar um melhor retorno", diz.

Franquias de redes grandes costumam ter maior engessamento. "Por mais que a franquia te dê toda a segurança, ela também te traz um engessamento maior. Ou seja, você terá que seguir a cartilha da marca, sem poder ter muita inovação. Portanto, vale questionar se é melhor esse engessamento ou investir em um negócio próprio, por exemplo", afirma.

Esteja sempre preparado financeiramente para custos operacionais extras. Segundo Aguiar, em muitos casos o franqueado pode ser chamado para coparticipar de alguns investimentos, como ações de marketing. "Os custos operacionais, como royalties, são obrigatórios. Mas, às vezes, alguma ação precisa ser rateada", diz.

