'Queria jogar vôlei ou ser cantora, não premiê', diz Meloni

ROMA, 28 FEV (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse na terça-feira (27) que seus sonhos quando criança eram ser cantora e jogar pela seleção nacional de vôlei, e que nunca quis ser premiê.

"Nenhum dos meus sonhos se realizou. Eu queria ser cantora, mas sou desafinada; jogar na seleção de vôlei, mas sou baixinha; conhecer o Michael Jackson, mas ele morreu muito cedo", disse Meloni, em um evento organizado pela imprensa estrangeira em Roma.

"Um dos meus colaboradores históricos sempre diz que meu lema é 'todos vamos morrer'. "É verdade, não sou uma pessoa otimista, sempre vejo o copo meio vazio. No entanto, como sei imaginar o pior cenário possível, também consigo lidar com todos os outros", disse.

No mesmo evento, Meloni alertou sobre os riscos para a imprensa da inteligência artificial: "Você pode falar o quanto quiser sobre liberdade de imprensa, mas o problema é que você corre o risco de eliminá-la completamente".

"A inteligência artificial é uma grande oportunidade se for dominada, caso contrário, pode ser um detonador. Ela corre o risco de ter um impacto devastador no mercado de trabalho altamente qualificado em setores como o jornalismo," acrescentou, lembrando que a questão terá destaque na agenda da presidência italiana do G7 este ano. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.