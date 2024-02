Salário de R$ 30 mil: quem é coronel reformado achado com 111 armas

Virgilio Parra Dias, 69, coronel reformado do Exército que tinha 111 armas, duas granadas e um explosivo em um imóvel em Campinas (SP) foi socorrido ontem à noite com um ferimento por faca.

Quem é Virgilio Parra Dias

Nascido em 21 de abril de 1954, Virgilio Parra Dias frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras, escola de ensino superior do Exército no Rio de Janeiro.

Reformado há mais de dez anos. Segundo dados do Portal da Transparência do Governo Federal, ele se aposentou da carreira militar em 31 de dezembro de 2010.

Salário de quase R$ 30 mil. Também de acordo com o portal, a remuneração bruta do coronel foi de R$ 29.410,02 nos últimos seis meses de 2023.

Possui registro ativo de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), segundo informou ao UOL o Comando Militar do Sudeste. Ele atuava como instrutor de tiro.

Nas redes sociais, o coronel se mostrava apoiador de Jair Bolsonaro (PL) e seguidor das teorias de Olavo de Carvalho. Em post de abril de 2023 no Facebook, ele compartilhou um vídeo do "guru" bolsonarista elogiando o ex-presidente, mas criticando generais que não aderiram à tentativa de golpe: "É um excelente administrador da esfera pública, mas desistiu da luta ideológica, que era o objetivo da sua vida."

O que aconteceu

Principal suspeita da polícia é que ele tentou suicídio. Virgilio Parra Dias, 69, coronel reformado do Exército, foi socorrido por bombeiros após ser encontrado com um ferimento por faca em um imóvel no bairro Chapadão, em Campinas.

Houve um incêndio no prédio na noite de sábado (24); ao menos 37 pessoas ficaram feridas. A polícia ainda investiga o que causou a explosão.

Militar era procurado pela Polícia Civil para prestar esclarecimentos. Ele não estava no imóvel no momento da explosão. Um cão foi resgatado ileso do local.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.